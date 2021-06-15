الجماهير اللاعب رقم 1 الليلة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

ناشد مسؤولو اتحاد الكرة، الجماهير، لحضور مباراة الليلة بين منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي، من أجل دعم جهود لاعبي الفريق، وزيادة حماسهم، سعياً لتحقيق الفوز، والتمسك بأمل التأهل عن المجموعة السابعة، للمرحلة التالية لتصفيات كاس العالم، حيث يعتبر الجمهور اللاعب رقم 1، خلال موقعة الليلة المصيرية، وأعد اتحاد الكرة العديد من الإجراءات التي تسهيل حضور الجماهير، إضافة إلى وجبة جاهزة، نظراً لتأخر وقت المباراة، وتم توفير فحص «كورونا» أمس، في مقر اتحاد الكرة، في كل من دبي وأبوظبي والعين، إضافة لتوافر عدد من رجال العلاقات العامة، لإرشاد الجماهير بإجراءات الدخول للمدرجات، بما يعادل 30 % من سعة مدرجات الوصل.

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