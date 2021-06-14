بندر الأحبابي: الأجواء في معسكر المنتخب محفزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، باللأجواء الرائعة في معسكر المنتخب قبل مواجهة فيتنام الحاسمة، معتبراً أنها محفزة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، بعد أن بذلت الأجهزة الإدارية والفنية جهوداً كبيرة من أجل توفير كل المطلوبات، وتم إعداد المنتخب بأفضل صورة ليكون منافساً على بطاقة التأهل المباشر إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم.

ولفت بندر إلى المستوى المميز الذي قدمه المنتخب في المباريات الثلاث السابقة، مبيناً أن الانتصارات التي تحققت كانت نتاجاً لعمل جماعي كبير، ساهم فيه الجميع، مراهناً على روح الفريق الواحد لاجتياز عقبة فيتنام في الطريق إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، معرباً عن أمله في أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق الهدف المنشود.

وحيا بندر الأحبابي الجماهير الإماراتية التي ظلت تساند وتؤازر المنتخب بشدة في المباريات السابقة، مشيراً إلى أن وجودها داخل الاستاد كان من العوامل المهمة في انتصارات الأبيض، وقال: "ندين بكثير من الفضل لجماهيرنا الوفية على وقفتها القوية خلف المنتخب، ونثق أنها ستكون حاضرة في مباراة الغد مشجعة ومساندة، أتمنى من كل قلبي أن نكون في الموعد ونهدي الجماهير بطاقة التأهل".

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