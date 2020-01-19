حمدان بن راشد: الكأس دافع لأسرة النصر لمزيد من الإنجازات

المصدر: دبي - عدنان الغربي وإيهاب زهدي

بارك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، فوز العميد النصراوي ببطولة كأس الخليج العربي، عقب فوزه في المباراة النهائية على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه من خارج الدولة، وهنأ سموه مجلس إدارة نادي النصر وشركة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الأول وجماهير العميد كافة بمناسبة تتويج العميد بلقب كأس الخليج العربي.وأثنى سموه على الروح القتالية العالية للاعبي العميد وأدائهم المتميز خلال المباراة النهائية للبطولة، كما أشاد سموه بالحضور الجماهيري المتميز لجماهير العميد في لقاء النهائي، متمنياً سموه بأن تكون هذه البطولة دافعاً لأسرة النصر لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة من أجل إعلاء راية النصر عالية.

من جهته صرح أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، علامة فارقة في تاريخ العميد وصانع أمجاده، وقال: «نهدي اللقب إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نائب رئيس النادي، وسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر».

وأكد خوري أن اللقب أجمل هدية للجمهور النصراوي الذي انتظر طويلاً بعد آخر لقب حققه الفريق في 2015، وقال: من حق جمهور النصر أن يعاتب ونهديه هذا الكأس ونعده أن العميد سيستمر في المراهنة على الألقاب.

وأثنى خوري على الدور الذي قام به مدرب الفريق الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي نجح في تحقيق نقلة نوعية من ناحية الأداء والنتائج، وخاصة أنه تمكن في وقت قصير جداً من إخراج الفريق من وضعية صعبة للغاية، والارتقاء به إلى مستوى الفرق المنافسة والتتويج بلقب جاء في وقته ليشكل دافعاً معنوياً للاعبين، وقال: لقد جهزنا الفريق ليكون منافساً على الألقاب في بداية الموسم لكننا افتقدنا الحلقة الأهم وهي المدرب الكفء القادر على قيادة المجموعة والتصرف فيها بحكمة وأعتقد أننا وفقنا في اختيار كرونو، مسابقة كأس الخليج العربي صفحة طويناها وفالنا دوري إن شاء الله.

ومن ناحيـة أخرى تواصلت أفراح جماهير النصر حتى الفجر أمس، بعد أن استقبلت حافلة الفريق الأول بقلعة العميد عقب عودته من استاد زعبيل متوجاً بالكأس، ووقفت الجماهير في طوابير مزدحمة أمام البوابة الرئيسية لاستاد آل مكتوم لتحية اللاعبين والجهاز الفني على إنجازهم الباهر، الذي أعاد العميد توهجه بعد غياب عن الألقاب استمر لـ5 سنوات، حيث تعود آخر مرة حقق فيها الفريق الأزرق لقباً إلى 2015 عندما توج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي.

وهتفت الجماهير بأسماء اللاعبين والمدرب كرونو وحملته على الأعناق تقديراً للعمل الكبير الذي قام به فنياً ومعنوياً، كما تدافعت الجماهير لالتقاط الصور التذكارية على استاد آل مكتوم.

الهاشمي: موسم الحصاد بدأ

بارك عبدالرزاق الهاشمي عضو مجلس إدارة نادي النصر رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي فوز العميد بكأس الخليج العربي لكرة القدم على حساب فريق شباب الأهلي، معتبراً الفوز بالمباراة والتتويج بالكأس نتيجة طبيعية بسبب الدعم الكبير، الذي أولاه سمو الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي.

وأكد الهاشمي سعادته بالإنجاز وبسعادة جماهير النصر المعروفة بحبها وانتمائها للفريق الأزرق، والتي وقفت خلفه ودعمت مسيرته من بداية الموسم رغم الظروف الصعبة، التي مر بها الفريق أوائل الموسم، وأكد بدء موسم الحصاد بالنصر في كل الألعاب.

وأشار رئيس شركة الألعاب في النصر إلى أن منظومة النجاح في النادي شملت خلال الفترة الحالية كل الألعاب بدليل حجم الإنجازات، التي حققتها ألعاب الصالة خلال الفترة الأخيرة، بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر. (دبي- البيان الرياضي)

عادل شاكري: انطلاقة جديدة

صرح عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر أن الفوز بكأس الخليج العربي يشكل انطلاقة جديدة للفريق بعد غياب 5 سنوات عن التتويج، مشيراً إلى أن اللقب تحقق بفضل العزيمة والإصرار والتكاتف والقراءة الفنية الجيدة للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

وأهدى شاكري الكأس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، وسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي والجمهور النصراوي بمناسبة التتويج بكأس الخليج العربي، وإلى كل الأقطاب والجماهير النصراوية.

وأوضح شاكري أن المنافسة على الألقاب أولوية في عمل النصر، وقال: «اللقب تحقق بجدارة وعلى حساب منافسين بارزين، وكلما تقدمنا في المنافسة أثبتنا أننا نستحق التتويج». وأضاف: «الإنجاز سيكون انطلاقة نحو المنافسة على ألقاب جديدة، نملك فريقاً قوياً ولاعبين مميزين وكل الظروف ملائمة حتى نستمر في تحقيق الإنجازات». (دبي- البيان الرياضي)

الجناحي: الألقاب قدر العميد

أكد طارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر أن الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التكاتف بين الجميع، والجهود الكبيرة من الجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين تغلبوا على الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بداية الموسم، والحضور الكبير لجماهير النادي في الملعب.

وأكد الجناحي أن اللقب دعم معنوي وفاتحة خير لتحقيق إنجازات جديدة، وكان عبارة عن تحد كبير وأضاف: النصر نادٍ عريق وقدره المنافسة على الألقاب وهذا ليس خياراً، كأس الخليج العربي بداية لاستعادة الأنفاس.

وأوضح الجناحي أن قيمة اللقب تكمن في إعادته للنصر إلى منصة التتويج بعد غياب 5 سنوات، وسيمثل حافزاً معنوياً مهماً للاعبين للبقاء في قلب المنافسة على كل البطولات التي نراهن عليها في المستقبل، وسنضع كل ثقلنا حتى نستمر في المنافسة إلى آخر لحظة، المهمة صعبة ولكن الحظوظ ممكنة وسنراهن عليها. (دبي- البيان الرياضي)

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