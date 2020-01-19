اهتمام عالمي بالهدف السريع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تناولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «السوشيل ميديا» العالمية والآسيوية، الهدف الذي سجله الإسباني الفارو نيغريدو مهاجم النصر، في الثانية السابعة في مرمى شباب الأهلي، بالمزيد من الاهتمام، وقامت الكثير من المواقع المهتمة بكرة القدم، بنشر فيديو للهدف، مع شرح فني لكيفية تمرير الكرة، وذكاء نيغريدو في وضع الكرة بالشباك.

نشر موقع «مهاجرين الكرة» الإسباني، تقريراً بدأه بتصريح لنيغريدو، قال فيه: «نريد القتال من أجل كل شيء هذا الموسم»، وشرح فيه كيفية تحرك وتسجيل المهاجم الإسباني للهدف، بعد تمريرة طويلة من البرتغالي توزي، ليتم اختياره أفضل لاعبي المباراة النهائية.

وأشار الموقع إلى تفوق شباب الأهلي، حامل اللقب، على الورق قبل المباراة، وإلى الفرصة التي أضاعها توزي بعد تمريرة عرضية مثالية من نيغريدو، قبل أن يصلح توزي خطأه، ويسجل هدف الفوز لفريقه، كما أشار الموقع إلى مشاركة الإسباني بيدرو كوندي، للمرة الأولى في صفوف فريقه الجديد شباب الأهلي.

واختتم الموقع، مشيراً إلى أن كأس الخليج العربي الذي توج به النصر، هو اللقب الأول في تاريخ النصر، منذ فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2015، وإلى أنه الكأس الخامسة في مسيرة نيغريدو الرياضية، والذي سبق وفاز بالكأس مع إشبيلية، ودوري الدرجة الممتازة، وكأس الدوري مع مانشستر سيتي، وكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني. وفي تغريدة لاحقة على الموقع نفسه، نشر تصريح للهداف الإسباني عقب المباراة، وأكد فيه أنه لم يسبق وتدرب مع توزي على تلك اللعبة، وأن كل الألقاب بالنسبة له متماثلة، ولكن فرحته بكأس المحترفين الإماراتي، تعادل فوزه بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.

فيديو

أما موقع صحيفة «الماركا» الإسبانية، فعرض فيديو تسجيل هدف نيغريدو، على صدر الموقع، مع شرح تفصيلي لكيفية تسجيل الهدف، الذي يعد ثاني أسرع هدف في تاريخ الكرة الإماراتية، وأسرع هدف منذ تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية، وبقي خالد عبد الله لاعب الشباب، هو صاحب الهدف الأسرع في تاريخ الكرة الإماراتية، والذي سجله بعد مرور 4 ثوانٍ و75 جزءاً من الثانية، في شباك الخليج موسم 1986-1987.

كما استعرضت الكثير من المواقع الآسيوية ونجوم «السوشيل ميديا»، الهدف الذي سجل بذكاء كبير من توزي ونيغريدو، واستفادا فيه من خطأ مشترك لدفاع شباب الأهلي والحارس ماجد ناصر، وغياب التركيز في الثواني الأولى للمباراة، ليسجلا هدف المفاجأة، والذي قلب موازين المباراة تماماً.