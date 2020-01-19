توزي.. قاذفة الصواريخ

المصدر: دبي-البيان الرياضي

واصل البرتغالي توزي تألقه في صفوف النصر وأثبت مرة أخرى أنه ورقة رابحة للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش وتمكن في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي أول من امس من خطف الأنظار إليه بتسديداته الصاروخية وبسرعته وتحركاته في كل الاتجاهات ولياقته البدنية العالية ودوره الدفاعي في قطع الكرة والتغطية وغلق المساحات، لقد فعل توزي كل شيء في المباراة وانتزع علامة الإعجاب والتقدير كاملة.

وعزز توزي نجاحاته مع النصر بأرقام مذهلة أول من أمس، بتسجيله الهدف الثاني الذي حسم لقب كأس الخليج العربي بتسديدة صاروخية أسكنها شباك ماجد ناصر وقبلها مهّد للهدف الأول بتمريرة حاسمة إلى زميله ألفارو نيغريدو نجح على إثرها في تسجيل أسرع هدف في تاريخ مواجهات كأس الخليج العربي.

وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي، قدم توزي دوراً مهماً من الناحية الهجومية وكان أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى وتحرك في كل الاتجاهات في مناطق العين إلى أن نجح في تسجيل هدف التعادل آخر 10 دقائق بتمريرة رأسية رائعة من الإسباني ألفارو نيغريدو.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيد أهدافه إلى 8 في جميع المسابقات منها 5 في دوري الخليج العربي وهدفان في الكأس إلى جانب دوره الدفاعي، حيث ساهم خلال 12 مباراة في الدوري في قطع 8 كرات وتشتيت 3 هجمات للفريق المنافس ومنع تسديدة، وحقق نسبة نجاح بـ28% في افتكاك الكرة و44.3 نسبة النجاح في الالتحامات، وبلغ مجموع تسديداته باستثناء المصدودة منها 34 منها 19 تسديدة على المرمى.