أبو الشوارب: نيغريدو في النصر حتى بعد اعتزاله

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أغلق عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ملف المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو نهائياً، مؤكداًَ أن مسألة التجديد له مسألة وقت لا غير خصوصاً أنه مازال مرتبطاً مع الفريق بعقد لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن النصر لن يتخلى عن نيغريدو حتى بعد اعتزاله اللعب لأنه من العناصر المهمة ومكسب للفريق في أي خطة فنية يكلف بها.

وأهدى أبو الشوارب الكأس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي على الدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة لكافة شؤون العميد وإلى جماهير الفريق، وقال: كنا واثقين في العمل الذي قمنا به، الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، من مجلس إدارة وموظفين، وما وصلنا إليه ثمرة عمل مشترك.

وأثنى أبو الشوارب على الجهود التي بذلها لاعبو النصر، مؤكداً أنه لا توجد نية للتغيير في الوقت الحالي لأن النتائج التي تحققت دليل أن وراءها عمل مميز قام به اللاعبون سواء المواطنين أو الأجانب، واستطرد قائلاً: يبقى القرار الأخير بيد المدرب، في حال طلب المدرب تعزيز مركز ما علينا أن ننظر في الأمر ونوفر احتياجات الفريق.

وأضاف: العمل في أي مجال وفقاً لأهداف محددة، لا تتحقق بين يوم وليلة، منذ أن تولينا مسؤولية رئاسة مجلس الإدارة، عملنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها النادي في الوقت الحالي، والجهود مستمرة لإنجازات أكبر، المهمة صعبة وتحتاج إلى صبر وعمل كبير وشاق، نعلم أن وراءنا جمهور وفي ينتظر عودة العميد إلى منصات التتويج وفي كل خطوة كنا نفكر به، الحمد لله أننا حققنا جزءاً بسيطاً مما كنا نتطلع إليه ومشاهدة هذه الفرحة التي عمت جماهيرنا في كل مكان من حضر إلى الملعب أو من وراء التلفزيون يشاهد الأزرق وهو يشع بلونه ويتوج بالكأس.

وتابع: سعداء بتحقيق أول لقب في 2020، وبعد 5 سنوات من آخر تتويج، هذا يؤكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، ودعم معنوي للجميع، ونأمل أن نكون في قلب المنافسة على لقب الدوري.