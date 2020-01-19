طارق أحمد: خطوة على الطريق الصحيح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى طارق أحمد لاعب خط وسط فريق النصر لقب كأس الخليج العربي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، وإلى كل منتسبي النادي وعشاقه وجماهيره، مؤكداً أن الفوز بالبطولة خطوة إيجابية تضع الفريق على الطريق الصحيح في ظل العمل الكبير الذي يقوم به الجميع داخل الفريق.

وقال إن الفريق سيحتفل بالبطولة ولكنه سيبدأ على الفور التركيز في المرحلة المقبلة وخاصة أننا نسعى لتحقيق المزيد من البطولات وأن نكون على قدر الطموحات، مشيراً إلى دور الجهاز الفني والمدرب كرونوسلاف في التغيير الكبير الذي طال الفريق بعد التركيز على الانضباط والمنظومة كاملة والتخلي عن العشوائية وهو ما صنع الفارق مؤخراً.

وشدد أن النصر يتعامل مع كل بطولة خطوة بخطوة ومع كل مباراة على حدة ومن الصعب القول إن العين على الدوري ولكن هدف الفريق التواجد ضمن الفرق المنافسة على اللقب.