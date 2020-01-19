رابطة المحترفين.. تنال«أوسكار التنظيم»

المصدر: دبي- العوضي النمر

نجحت رابطة المحترفين بامتياز في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي، وبصفة خاصة المباراة النهائية، والتي كانت مسك الختام للبطولة المتميزة، النجاح كان في شتى الأوجه، سواء في الفعاليات أو نظام التتويج أو حتى على مستوى المباراة نفسها والمدرجات، والدخول والخروج.وتستحق رابطة المحترفين، أن يحصدوا «أوسكار التنظيم المتميز» للنهائي لو كان هناك جائزة بهذا الاسم، حيث جاء التنظيم خارج الملعب، من خلال العروض والبرامج الترفيهية المتنوعة، وداخله بالتنظيم الرائع للتتويج، وإقامة العديد من الفعاليات قبل وبين شوطي المباراة، التي نالت إعجاب الجماهير، لخروجها بصورة احترافية، وكانت المكافأة المستحقة، الحشد الجماهيري الكبير.

وعن تلك الجهود التي نالت الاستحسان من الجميع، يقول وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، إن التخطيط الجيد للعمل، تكون محصلته النجاح، وخلال الفترات الماضية، تم التخطيط الجيد لإخراج المباراة بشكل متميز، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خارج الملعب، وتوفير العديد من الخدمات التي تهم الجماهير، وفي داخل الملعب، تم تقديم عدد من البرامج التي نالت الاستحسان.

وعن الحشد الجماهيري الملاحظ في المباراة، يقول وليد الحوسني: الحمد لله أثمرت الجهود المبذولة، وزينت الجماهير الملعب، حيث كانت هناك لقاءات مع عدد من الجاليات في مختلف مناطق الدولة، وزيارات للمدارس والجامعات، من أجل حث الطلاب على الاستمتاع بأداء فني متميز، وبالأجواء المصاحبة في المباراة، ونجاح تلك التجربة، يحفزنا لزيادة الجهد من أجل تطبيق هذه التجربة، خلال منافسات دوري الخليج العربي، خاصة في ظل تطور المستوى الفني، وزيادة سخونة المنافسات، ما يسهم في تطور المستوى بشكل عام.

ووجّه المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، التهنئة إلى نادي النصر، لفوزه بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، ووجود رغبة قوية لدى لاعبيه للفوز، كما وجّه الشكر إلى فريق شباب الأهلي على جهود لاعبيه طوال المباراة، وسعيهم لتقديم مستوى طيب طوال شوطي المباراة، وقال إن الفريقين كانا على مستوى المسؤولية، وأمتعا الجماهير بأداء راقٍ.