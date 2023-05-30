برعاية حمدان بن محمد.. 125 سفينة في انطلاقة «القفال» اليوم

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ينطلق من جزيرة صير بو نعير، اليوم، سباق القفال الثاني والثلاثون للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة 125 سفينة، تجسد صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد. ويتنافس المشاركون على جوائز تبلغ 12 مليون درهم إضافة إلى 5 سيارات دفع رباعي.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ أهل البحر بكل امتنان: شكراً حمدان

ـــ اللجنة المنظمة تثمن دعم ولي عهد دبي

ـــ «القفال».. 3 عقود من النجاحات والتطوير

ـــ راشد بن حمدان: الحدث رسالة للأجيال

ـــ القفال.. ماضي الآباء

ـــ 125 سفينة ترسم اللوحة الثانية والثلاثين

ـــ ومضات من التاريخ

ـــ «دبي البحري» يحتفل باليوبيل المرجاني

ـــ القفال

لمتابعة ملحق القفال بصيغة الــ PDF

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