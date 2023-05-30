«دبي البحري» يحتفل باليوبيل المرجاني

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني وإكماله 35 عاماً من العطاء مع دخوله السنة السادسة والثلاثين «1988 - 2023»، مواصلاً طريق النجاح ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وتمر علينا هذه الأيام ذكرى تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي انطلقت مسيرته عام 1988 وتحديداً في الخامس من شهر مايو، حيث بدأ فعالياته رسمياً في نفس العام منظماً سباقات للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقات القوارب الخشبية السريعة والزوارق البخارية لتمثل تلك جذوة البداية والتي أعلنت عن ميلاد صرح عملاق يحتضن عشاق الرياضات البحرية في الدولة.

وسار المسؤولون في النادي بخطى ثابتة نحو التأسيس الصحيح باستحداث القوانين واللوائح لمختلف الأنشطة والسباقات ومن بينها التركيز على إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات والخاص بالسباقات التراثية حيث كانت انطلاقة سباق القفال للمسافات الطويلة عام 1991 خطوة مهمة أثرت بشكل مباشر في تطوير هذه السباقات من أجل المحافظة على الماضي الذي ارتبط بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

عطاء

يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني وإكماله 35 عاماً من العطاء مع دخوله السنة السادسة والثلاثين «2023-1988»، مواصلاً طريق النجاح ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وتمر علينا هذه الأيام ذكرى تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي انطلقت مسيرته عام 1988 وتحديداً في الخامس من شهر مايو من العام نفسه حيث بدأ فعالياته رسمياً في نفس العام منظماً سباقات للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقات القوارب الخشبية السريعة والزوارق البخارية لتمثل تلك جذوة البداية والتي أعلنت عن ميلاد صرح عملاق يحتضن عشاق الرياضات البحرية في الدولة.

وأصبح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية عقد التسعينيات بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وجهود المسؤولين والمشرفين والمتسابقين بعد النجاح الكبير للفعاليات، أول وجهة عربية وشرق أوسطية تعلن انضمامها للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- ليدخل مرحلة جديدة أسست لمشروع رائد وكبير.

وسار المسؤولون في النادي بخطى ثابتة نحو التأسيس الصحيح باستحداث القوانين واللوائح لمختلف الأنشطة والسباقات ومن بينها التركيز على إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بالسباقات التراثية حيث كانت انطلاقة سباق القفال للمسافات الطويلة عام 1991 خطوة مهمة أثرت بشكل مباشر في تطوير هذه السباقات من أجل المحافظة على الماضي الذي ارتبط بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

محطات

عرفت شواطئ دبي السباقات البحرية منذ منتصف الثمانينيات وأسهم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تأسيس الرياضات البحرية بشكل كبير ووضع اللبنات والقوانين واللوائح طوال 35 عاماً. وأطلق النادي العديد من الرياضات البحرية منها القوارب والسفن الشراعية 22 قدماً «عام 1999» و43 قدماً «عام 1988» و60 قدماً «عام 1993» وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «عام 1997».

وعلى صعيد الأحداث العالمية التي تخص بطولات العالم فقد تميز النادي بتنظيم بطولات العالم في رياضة الزوارق السريعة منذ عام 1992 والدراجات المائية عام 1996 و2003 و2017 وبطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات.

شعار جديد

يحوي الشعار الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كلمة دبي باللغة العربية «من دون نقاط» وشكل سفينة شراعية تراثية دلالة على الأصالة، ويرمز الجزء السفلي من الشعار إلى بدن السفينة الشراعية التراثية، وكذلك حرف «V» باللغة الإنجليزية أول حرف من اسم فريق الفيكتوري بالإنجليزية، وكذلك حرف الدال لكلمة دبي باللغة العربية، كما يرمز الجزء العلوي من الشعار إلى حركة السفينة الشراعية التراثية.

وعلاوة على ذلك، فهو يعكس الانحناء الحاد للرياضات البحرية الأخرى، إضافة إلى الحرفين «ب» و«ي» باللغة العربية، وكذلك حرف «D» لكلمة دبي باللغة الإنجليزية، ويظهر كذلك شكل السفينة الشراعية التراثية من الخلف دلالة على القيادة والوجود في المقدمة.

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