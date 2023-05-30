القفال.. ماضي الآباء

المصدر: دبي - البيان

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يعد سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، السباق التراثي الأعرق والأقدم والأضخم في الخليج والمنطقة العربية منذ انطلاقته عام 1991 كرسالة عظيمة من القيادة الرشيدة إلى الأجيال المتعاقبة من أجل إحياء ماضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

وأصبح القفال الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1991 كرنفالاً تراثياً ومهرجاناً بحرياً يترقبه الجميع كموعد سنوي يتجدد كل عام ويجمع أكثر من 3000 شخص في عرض مياه الخليج العربي في تظاهرة فريدة وملحمة الرياضية تبدأ من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر «نيوه بن حنظول» حتى شواطئ دبي، لتقطع السفن ما يزيد على 50 ميلاً بحرياً وهي ترفع أشرعتها البيضاء «العُود والقلمي» على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء، مجددة ذاكرة الوطن برحلات العودة من موسم الغوص.

معنى «القفال»

المقصود بـ «القفال» انتهاء موسم الغوص، وهو اللحظة التي تستعد فيها سفن الغوص للعودة إلى الديار والأهل والأولاد من رحلات الغوص بعد معاناة وتعب وعمل شاق في الغوص، والبحث في أعماق البحر عن اللؤلؤ، والذي يمتد من أربعة أشهر إلى ستة أشهر أحياناً، ويعلن السردال الكبير لحظة وإشارة العودة إلى الديار والأهل، لتبدأ بعد ذلك سفن الغوص برحلة العودة إلى الديار على أصوات النهامين في موكب عظيم ومفرح يتغنى فيه الغواصون بالإنشاد وقصائد السعادة والفرح، وعندما تصل سفن الغوص إلى المدينة والساحل يحتشد الأهالي من النساء والأولاد لاستقبال ذويهم.

19

برز في تاريخ وسجلات سباقات القفال منذ تأسيسه عام 1991 وحتى النسخة الثلاثين العام الماضي 19 بطلاً توجوا بالألقاب وحصلوا على المراكز الأولى في 31 نسخة. وعانق اللقب في النسخة الأولى القارب العوير 47 «1991» وتوالى بعدها بروز عدد من الأسماء في سماء الإنجازات منها القاربان فارس 46 «1992» والأزيب 22 «1993»، ثم السفن منصور 36 وبراق 30 «4 مرات» وسردال 83 «مرتين» والجيون 17 وداس 45 والرائد 92 والزير 16 «4 مرات» وغازي 103 «5 مرات» وأطلس 12 والقفاي 4 وزلزال 25 «3 مرات» والساحل 31 وبراق 33 والشقي 96 ونمران وحامل اللقب في النسخة الماضية السفينة حشيم 199.

محطات ومعالم

جزيرة صير بونعير: يعرفها أهل البحر بـ «صير القواسم»، لها بصماتها التاريخية لدى البحارة الأوائل، تعد محطة الانطلاقة في السباق.

جزيرة القمر: يعرفها أهل البحر بـ «نيوه بن حنظول» تقع في موقع استراتيجي في عمق مياه الخليج وتعتبر خط نهاية أول.

برج العرب: معلم متميز يقف شاهداً على أن التطور العمراني في دانة الدنيا دبي كان وما زال إحدى المحطات المهمة في تاريخ السباق.

قرية القفال: مكان الاحتفال بختام الحدث ومقر السباق في شواطئ دبي انتقل هذا العام إلى شاطئ جميرا مقابل حديقة أم سقيم؛ ليكون قريباً من رواد المنطقة وزوار الإمارة المدهشة للتعريف بهذا الموروث.

1991

حقق القارب «العوير 47» لمالكه محمد سعيد الطاير، وبقيادة النوخذة إبراهيم علي محمد الفوز بالمركز الأول في أول نسخة عام 1991 شهدت مشاركة 53 قارباً من فئة 43 قدماً.

1993

شهدت النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة عام 1993 تتويج بطلين بعد إقامة سباق مشترك، حيث فاز طاقم السفينة منصور 36 لمالكها النوخذة راشد سعيد الطاير بالمركز الأول لسباق السفن 60 قدماً، فيما نال القارب الأزيب 22 لمالكه محمد خلفان الروم، وبقيادة النوخذة محمد حسن عبدالله لقب وصدارة سباق القوارب 43 قدماً.

2021

حصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التكريم والتقدير وجائزة فئة المؤسسات ضمن أصحاب الإنجازات المميزة في مختلف المجالات، لتنظيمه موسماً حافلاً ومتنوعاً، واستمرار تنظيم الفعاليات وفق الإجراءات الدقيقة الخاصة بالجائزة، وتنظيم سباق القفال في نسخته الثلاثين بنجاح كبير، وذلك في الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «طموح بلا حدود»، في نوفمبر 2021.

2022

نجح طاقم السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، في الفوز بلقب السباق رقم 31، والذي أقيم في الرابع من شهر يونيو 2023.

إجراءات السلامة

قارب قطر

سترات نجاة

2 مرساة «باورة»

طوق نجاة وحبل

حقيبة إسعافات

علم برتقالي

إجراءات قبل السباق:

1 التسجيل والاعتماد

2- الوصول إلى جزيرة صير بونعير

3- فحص السلامة والتدقيق على الأطقم

4- تسليم أجهزة التتبع

يوم السباق:

1- المرور على نقطة التجمع

2- الوقوف بصورة صحيحة في خط البداية

3- التحرك ورفع الأشرعة بعد إشارة البداية

4- المرور إجباري على خط نهاية المرحلة الأولى

أعداد المشاركين 1991-2023

النسخة الأولى 1991: 53 قارباً

النسخة الثانية 1992: 75 قارباً

النسخة الثالثة 1993: 70 قارباً وسفينة

النسخة الرابعة 1994: 48 سفينة

النسخة الخامسة 1995: 65 سفينة

النسخة السادسة 1996: 73 سفينة

النسخة السابعة 1997: 74 سفينة

النسخة الثامنة 1998: 80 سفينة

النسخة التاسعة 1999: 69 سفينة

النسخة العاشرة 2000: 83 سفينة

الحادية عشرة 2001: 87 سفينة

الثانية عشرة 2002: 84 سفينة

الثالثة عشرة 2003: 91 سفينة

الرابعة عشرة 2004: 91 سفينة

الخامسة عشرة 2005: 89 سفينة

السادسة عشرة 2006: 84 سفينة

السابعة عشرة 2007: 93 سفينة

الثامنة عشرة 2008: 97 سفينة

التاسعة عشرة 2009: 93 سفينة

العشرون 2010: 95 سفينة

الحادية والعشرون 2011: 100 سفينة

الثانية والعشرون 2012: 102 سفن

الثالثة والعشرون 2013: 101 سفن

الرابعة والعشرون 2014: 100 سفينة

الخامسة والعشرون 2015: 111 سفينة

السادسة والعشرون 2016: 106 سفن

السابعة والعشرون2017: 121 سفينة

الثامنة والعشرون 2018: 122 سفينة

التاسعة والعشرون 2019: 131 سفينة

النسخة 30 عام 2021: 106 سفن

النسخة 31 عام 2022: 118 سفينة

النسخة 32 عام 2023: 125 سفينة

أعلام

الأخضر: إطلاق السباق من زورق الطليعة

الأصفر: يستخدم في نقطة التجمع والتحرك لخط البداية

الأحمر: إلغاء السباق أو إعادة الانطلاقة

البرتقالي: طلب النجدة والمساعدة

الشطرنجي: يسلم للفائز عند خط النهاية

الهلال الأحمر: يرمز للمستشفى الميداني وقوارب الإنقاذ

إعلان البداية

رفع العلم الأخضر

إشارة دخانية برتقالية

طلقة صوتية

أكثر ظهوراً في التتويج

العديد 30 «10 مرات» 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان

غازي 103 «9 مرات» 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان

الزير 16 «7 مرات» 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتان

السجل

1991: العوير 47 «43 قدماً»

1992: فارس 46 «43 قدماً»

1993: منصور 36 «43 قدماً»

1993: الأزيب 22 «60 قدماً»

1994: براق 30 «60 قدماً»

1995: براق 30 «60 قدماً»

1996: سردال 83 «60 قدماً»

1997: سردال 83 «60 قدماً»

1998: الجيون 17 «60 قدماً»

1999: داس 45 «60 قدماً»

2000: الرائد 92 «60 قدماً»

2001: براق 30 «60 قدماً»

2002: براق 30 «60 قدماً»

2003: الزير 16 «60 قدماً»

2004:غازي 103 «60 قدماً»

2005: الزير 16 «60 قدماً»

2006:غازي 103«60 قدماً»

2007: أطلس 12 «60 قدماً»

2008: الزير 16 «60 قدماً»

2009: القفاي 4 «60 قدماً»

2010: زلزال 25 «60 قدماً»

2011: دلما مارين 16 «60 قدماً»

2012:الساحل 31 «60 قدماً»

2013: غازي 103 «60 قدماً»

2014: براق 33 «60 قدماً»

2015: غازي 103 «60 قدماً»

2016: زلزال 25 «60 قدماً»

2017: زلزال 25 «60 قدماً»

2018: غازي 103 «60 قدماً»

2019: الشقي 96 «60 قدماً»

2021: نمران 211 «60 قدماً»

2022: حشيم 199 «60 قدماً»

2023: --------------

الشراع

شراعان في كل سفينة الأكبر «العود» والأصغر «الأقلمي».

اللون أبيض شفاف لا يحتوي على خطوط أو مربعات وتكون الخياطة عمودية.

الفائزون

5 مرات:

غازي 103 «2004 و2006 و2013 و2015 و2018»

4 مرات:

براق 30 «1994 و1995 و2001 و2002»

الزير 16 «2003 و2005 و2008 و2011»

3 مرات:

زلزال 25 «2010 و2016 و2017»

مرتان:

سردال 83 «1996 و1997»

مرة واحدة:

العوير 47 «1991» وفارس 46 «1992» ومنصور 36 «1993» والأزيب 22 «1993» والجيون 17 «1998» وداس 45 «1999» والرائد 92 «2000» وأطلس 12 «2007» والقفاي 4 «2009» والساحل 31 «2012» وبراق 33 «2014» والشقي 96 «2019» ونمران 211 «2021» وحشيم 199 «2023».

أيام خالدة

النسخة الأولى: 23 مايو 1991

النسخة الثانية: 21 مايو 1992

النسخة الثالثة: 26 مايو 1993

النسخة الرابعة: 26 مايو 1994

النسخة الخامسة: 1يونيو 1995

النسخة السادسة: 30 مايو 1996

النسخة السابعة: 22 مايو 1997

النسخة الثامنة: 21 مايو 1998

النسخة التاسعة: 20 مايو 1999

النسخة العاشرة: 25 مايو 2000

الحادية عشرة: 31 مايو 2001

الثانية عشرة: 13 مايو 2002

الثالثة عشرة: 29 مايو 2003

الرابعة عشرة: 28 مايو 2004

الخامسة عشرة: 26 مايو 2005

السادسة عشرة: 26 مايو 2006

السابعة عشرة: 26 مايو 2007

الثامنة عشرة: 31 مايو 2008

التاسعة عشرة: 23 مايو 2009

العشرون: 29 مايو 2010

الحادية والعشرون: 28 مايو 2011

الثانية والعشرون: 27 مايو 2012

الثالثة والعشرون: 25 مايو 2013

الرابعة والعشرون: 18 مايو 2014

الخامسة والعشرون: 23 مايو 2015

السادسة والعشرون: 20 مايو 2016

السابعة والعشرون: 14 مايو 2017

الثامنة والعشرون: 14 مايو 2018

التاسعة والعشرون: 26 أبريل 2019

النسخة الثلاثون: 4 يونيو 2021

النسخة الحادية والثلاثون: 4 يونيو 2022

النسخة الثانية والثلاثون:

ثنائيات

شهد سباق القفال خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود متواصلة الكثير من المفارقات منذ تأسيس الحدث عام 1991، حيث سجلت القوارب والسفن إنجازات متميزة ظهرت في العديد من القصص والملاحم، منها تكرار الفوز موسمين متتاليين وهو أمر شائع الحدوث، نتعرف عليه في السرد التالي: حققت هذا الإنجاز أربعة محامل جميعها في فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وهي السفن براق 30 عامي 1994 و1995 وسردال 83 عامي 1996 و1997 وبراق 30 مجدداً عامي 2001 و2002 وزلزال 25 عامي 2016 و2017.

مسافة السباق:

صير بونعير - جزيرة القمر: 26 ميلاً بحرياً

جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلاً بحرياً

إجمالي المسافة: 53 ميلاً بحرياً

مواصفات السفينة

الطول: 60 قدماً

العرض: 14 قدماً

الوزن: مفتوح

عرض الرقعة: 6 أقدام

ارتفاع الرقعة: قدمان

العمق: 4.5 أقدام

ارتفاع الفلس: 40 سم

طول الفرمن: 65 قدماً

طول الصاري «الدقل»: 38 قدماً

طول الدستور: 38 قدماً

طول دقل الصاري «القلمي»: 32 قدماً

طول فرمن الصاري «القلمي»: 55 قدماً

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