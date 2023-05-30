اللجنة المنظمة تثمن دعم ولي عهد دبي

المصدر: دبي - البيان

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ثمن رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الدعم الكبير، الذي يحظى به حدث النسخة الثانية والثلاثين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي السباق الكبير.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعلن عن تشكيل اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: راشد ثاني العايل المهيري، وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي مقرراً.

وتقدّم أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه للرياضات البحرية، ورعايته للنسخة 32 من سباق القفال

وقال بن مسحار: رعاية سموه للسباق وحرصه الدائم على استمراره يمثل حافزاً كبيراً للجميع على مواصلة النجاحات الكبيرة، التي حققها السباق منذ 1991، وتطوره حتى أصبح الحدث التراثي البحري الأول، والسباق الأكبر على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث وخروجه بما يليق بمكانته الكبيرة.

وأكد بن مسحار أن النسخة 32 تتزامن مع احتفال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإكماله 35 عاماً مليئة بالإنجازات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة للسباق ستعمل على إسعاد أهل البحر بكرنفال رياضي تراثي بحري مميز.

وأعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 عن أمنياته لجميع النواخذة والملاك والبحارة بالوصول إلى خط النهاية، والاستمتاع بمنافسات تسودها الروح الرياضية والتنافس الشريف، متمنياً كذلك التوفيق والنجاح للجنة المنظمة، واللجان المعاونة في المهام التنظيمية.

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