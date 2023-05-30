راشد بن حمدان: الحدث رسالة للأجيال

المصدر: دبي - البيان

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ثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أن وصول السباق التاريخي في الدورة الحالية إلى النسخة رقم 32 يؤكد عمق الرسالة، التي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي أطلق السباق عام 1991، من أجل المحافظة على إرث وماضي الآباء والأجداد، وتذكير الأجيال المتعاقبة بكفاحهم أيام رحلات الغوص، واطلع راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على التجهيزات والتحضيرات لانطلاقة الحدث، خلال زيارة وفد اللجنة العليا المنظمة للسباق.

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