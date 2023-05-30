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الله يغفــــر للذي شــــــــاد

ولي له چفات الصيّ موله

أعني بها حمدان لي راد

حمدان بن راشد صموله

والصير سون وحان ميعاد

قفّال حال الحول حوله

بسناد ومن فزّاع بوچاد

في كلْ سنه مطراش جوله

لا ما قصر في بذله وْزاد

أرهي على التمويل موله

نسل الذي مجد الفخر قاد

نقّال صلف الحمل هوله

بو راشد وْتشهد له بْلاد

دبيّ ف الحسبان دوله

تحوي شموخ وتضفي اسعاد

ما عاقبت للحظّ فوله

للحيّ دار وْتبهج اسعاد

مزهات ذا العالم وحوله

سردالها بو راشد إسناد

إلْها وخلق الله شْهدوا له

وقفّال ذكرى عهد الايداد

بالجدّ والجهده سعوا له

من عقب طرشة مدّة ابعاد

أربع شهور السفن يوله

بمزايرات وْباوَر اعتاد

لجّ الغزر زيْرَه مهوله

على شقى وهموم وانكاد

ما بين يارحها ودوله

غاصوا هيارات الغزر كاد

له حققوا بالصبر نوله

ونالوا هدف غايات لمراد

ما بين هيراته وحوله

رْجال شيب وْصبية أولاد

لي كابدوا علات هوله

فْحول من عربان لبلاد

ذربين من خصّة فحوله

برّ وْبحر زافات وافراد

لي صمّدوا ساسه بنوا له

ووقفه من الحكام الاسياد

على سند مجمع شموله

هذا الوطن واستفحل وْساد

سامي سما بامجاد دوله

دوله لها العالم شهد شاد

فيها العطا منهج جزوله

إلْهــــــــا يردّ الــراي ينعـــــــاد

لي للسلام أمست رسوله

ويا الله يا رزّاق لعباد

ترحم من استنقل حموله

زايد مع أخوانٍ له أوتاد

لي زارروا صيته صموله

ولي يوْ عقبهم سور واسناد

أنموا ثمر فوع مْحصوله

على سماع وعين الاشهاد

حسب الملازيم وْأصوله

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