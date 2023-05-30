125 سفينة ترسم اللوحة الثانية والثلاثين

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 125 سفينة في سباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينطلق اليوم من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر ولمسافة 53 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية في شواطئ دبي بالقرب من فندق «برج العرب».

وتتنافس السفن المشاركة اليوم على أغلى ألقاب الموسم البحري وعلى الجوائز المالية الضخمة المرصودة للمشاركين والتي يصل مجموعها إلى 12 مليون درهم إضافة إلى 5 سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى. ومن المنتظر أن يحصل صاحب الصدارة وبطل سباق القفال الثاني والثلاثين على مبلغ مالي قدره 500 ألف درهم إضافة إلى سيارة نيسان باترول رقم 1 موديل 2023.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة إن اللجنة المنظمة بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، تسعى لإقامة السباق في أفضل الظروف وضمان أمن وسلامة المشاركين في السباق في تنقلهم من شواطئ الدولة نحو جزيرة صير بونعير وعودتهم بأمان يوم السباق.

مشاركة

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة ظلت طوال الفترة التحضيرية لانعقاد وإقامة الحدث على تواصل وتشاور مع أهل الشأن من الملاك والنواخذة والمتسابقين لتحقيق المصلحة العامة وضمان نجاح الحدث الكبير، مشيداً بحجم الإقبال على المشاركة في التظاهرة المرتقبة.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة أن وصول عدد المشاركين لهذا الرقم يؤكد أهمية التظاهرة ومكانتها في قلوب أهل الإمارات ويعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحدث الذي دشنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه - في الثالث والعشرين من شهر مايو من سنة 1991. وأضاف محمد عبدالله حارب: باتت النسخة الثانية والثلاثون تحتل المركز الثاني في الترتيب العام من ناحية عدد المشاركين في سجلات تاريخ سباق القفال للمسافات الطويلة، إذ احتفظت النسخة التاسعة والعشرون التي جرت أحداثها في 2019 بالرقم القياسي لعدد المشاركين والذي وصل حينها إلى رقم كبير هو 131 سفينة سجلت حضورها ذلك العام.

وكانت منافسات سباق القفال الواحد والثلاثين للمسافات الطويلة والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الرابع من شهر يونيو 2022 قد شهد تسجيل مشاركة 118 سفينة تجمعت في شواطئ جزيرة صير بونعير حينها وأبحرت نحو شواطئ دبي.

«زيوريخ 120» نحو ثنائية الموسم

وقال خليفة مهير المزروعي نوخذة السفينة «زيوريخ 120» والذي حقق قبل أيام قليلة الفوز بلقب سباق دلما التاريخي السادس للمسافات الطويلة، إنه يطمح مع طاقم عمل السفينة «زيوريخ 120» إلى مواصلة التألق في موسم 2022 - 2023 وبالتتويج بأهم ألقاب الموسم سباق «القفال 32» ليحقق «ثنائية» الموسم بجدارة.

وأوضح نوخذة السفينة «زيوريخ 120» أن طاقم السفينة مستعد تماماً للإبحار في التظاهرة المرتقبة، مبيناً أن معنويات طاقم الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز بلقب سباق دلما ما يشكل دافعاً للوصول إلى منصة التتويج في سباق القفال 32 وإحراز اللقب الغالي.

تغيب عدد من الأسماء البارزة عن المشاركة في سباق القفال الثاني والثلاثين ومن بينها حامل لقب السباق 4 مرات السفينة الزير 16 «بطل 2003 و2005 و2008 و2011»، وبطل السباق مرتين طاقم السفينة سردال 83 الذي نال اللقب في سنتي «1996 و1997» وكذلك القوارب العوير 47 «1991» وفارس 46 «1992» والأزيب 22 «1993» وأيضاً سفن الجيون 17 «1998».

قائمة السفن المشاركة

منصور 1 «بطل 1993»

الخياي 2

ابن غازي 3

القفاي 4 «بطل 2009»

ليوا 5

الحظاي 7

جناح 8

الطف 9

فزاع 11

أطلس 12 «بطل 2007»

شمردل 15

دهيس 19

رجام 18

النصر 20

طوفان 21

الساعي 23

الداعي 24

زلزال 25 «بطل 2010 و2016 و2017»

القفال 27

إزعاج 29

العديد 30 «بطل 1994 و1995 و2001 و2002»

الساحل 31 «بطل 2012»

سلطان الخير 32

براق 33 «بطل 2014»

عقاب 36

الفيض 37

رنان 42

المنادي 44

داس 45 «بطل 1999»

عزام 47

لطام 50

التبر 55

الزاهي 56

الجبر 57

زفزاف 59

مهاجر 60

مزاحم 64

سراب 67

جميرا 68

مقصص 73

نافل 76

الفهد 79

السرب 80

ياس 82

الطليلي 84

الرعد 85

الوصف 87

دلما مارين 88

الرائد 92 «بطل 2000»

فلاح 93

طواش 94

زلال 95

الشقي 96 «بطل 2019»

الأبرق 99

خطاف 101

غازي 103 «بطل 2004 و2006 و2013 و2015 و2018»

رعد 105

هدهد 106

ابن حليس 107

لفان 109

الزعيم 110

سديم 112

مرعب 114

هداد 116

غياض 117

بينونة 119

زيوريخ 120

شموخ 122

المروح 124

الظفرة 125

الحصن 126

هياف 131

النويبي 136

الأمواج 137

مكحولي 140

زعبيل 141

التراث 145

الأعلوي 150

معزز 157

العقربي 153

لاهوب 157

سلبار 158

السهيل 159

الذيب 160

الياه 165

نشوان 170

ابن حليس 171

شيبوب 173

رأس الخيمة 178

النايف 179

الصاروخ 182

برق 183

مربان 187

معزم 188

السلع 189

هجوم 190

المغيرة 197

قصقوص 198

حشيم 199 «بطل 2022»

جساس 200

الصاروخ 204

نمران 211 «بطل 2021»

رزين 212

بزامي 213

هبوب الريح 217

العزم 220

تواق 221

اليارح 222

شامخ 235

سياف 241

الرحال 243

سباح 244

النعية 255

الهبوب 266

مطاوع 268

الردم 269

بارق 281

البدع 272

دلما 273

مرسال 273

الياسات 275

رماح 276

فيكتوري 277

قاصد الخير 279

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