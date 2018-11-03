حصة بوحميد: حمدان بن محمد يُبدع في ابتكار الأفكار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، فعالية المشي التي جرت على ممشى الخوانيج في دبي ضمن مشاركة الوزارة في تحدي دبي للياقة، وذلك صباح أمس، بحضور قيادات الوزارة وعدد كبير من الموظفين والموظفات وأسرهم.

برنامج

وتواصلت فعالية المشي تحت مظلة تحدي دبي للياقة البدنية، المبادرة الحيوية المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتحفيز عموم فئات المجتمع لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً ولمدة نصف ساعة يومياً، وحظيت بتجاوب وتفاعل كبير من المشاركين الذين عبروا عن سرورهم وفخرهم بكونهم جزءاً من مبادرة «تحدي دبي للياقة» الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن سمو ولي عهد دبي يُبدع دائماً في ابتكار الأفكار وتعميم التجارب من أجل سعادة الجميع، وفي هذا السياق جاءت مشاركة أسرة وزارة تنمية المجتمع في فعالية المشي التي أحاطتها كل أشكال المتعة والسعادة والطاقة الإيجابية، وحظيت بمشاركة نوعية في أجواء أسرية وأخوية متميزة. وأشارت معاليها إلى أن هذه المبادرة الحيوية تُمثل حافزاً لجميع فئات المجتمع نحو ممارسة الرياضة يومياً، بما يرسّخ الأثر الإيجابي الممتد على صحة الإنسان والمجتمع من جهة، ويحقق أيضاً مزيداً من الترابط والتآلف والانسجام بين الأشخاص الذين هم جزء من تحدٍ غير تقليدي يتردد صداه الجميل 30 يوماً كل عام في دبي.

قبول التحدي

وأكدت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع قبلت التحدي وباشرت المنافسة في «تحدي دبي للياقة» بعد أن استعدت بجملة فعاليات ومبادرات رياضية وصحية تنظمها تباعاً بما يُحفز الموظفين على تلبية النداء والمشاركة في التحدي بروح رياضية وهمّة عالية، أملاً في إثراء محصلة الأهداف المجتمعية الوطنية التي تنشدها المبادرة ضمن الأفق القريب وعلى المدى البعيد.

الجدير ذكره أن مبادرة «تحدي دبي للياقة» انطلقت من بوابة تحفيز مجتمع دولة الإمارات على تعزيز نشاطهم البدني والالتزام بممارسة النشاطات الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

ويضم التحدي جميع أشكال الأنشطة البدنية الرياضية بدءاً من المشي والرياضات الجماعية والتجديف على الألواح وقوفاً وتمارين اليوغا وركوب الدراجات الهوائية وكرة القدم والكريكت على الشاطئ وغيرها الكثير، كما أن الدعوة مفتوحة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للانضمام للمبادرة مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم في العمل للاستمتاع بتجربة طرق جديدة ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية.

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