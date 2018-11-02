«جيمس جميرا» تطلق أنشطتها لتحدي اللياقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقبلت «مدرسة جيمس جميرا الابتدائية»، الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في زيارة شهد خلالها إطلاق الأنشطة التي صممتها مجموعة «جيمس للتعليم» لطلابها، في إطار مشاركتها بفعاليات «تحدي دبي للياقة».

رؤية

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله الكرم: «سررت برؤية طلاب مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، يُقبِلون على مزاولة الأنشطة الرياضية التي أعدتها المدرسة، في إطار تحدي دبي للياقة. وفي ضوء هدف التحدي، بإلهام الجميع من مختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، لتجربة الأنشطة والفعاليات الجديدة، تلعب مدارسنا دوراً إيجابياً ملموساً في استقطاب مختلف أفراد المجتمع، للتمتع بطيف واسع من الأنشطة الرياضية المفعمة بالحيوية».

عناصر جوهرية

من جانبها، قالت راشيل هيغنز مدير مدرسة «جيمس جميرا الابتدائية»: «تمثل عادات الأكل الصحية والرياضة، اثنين من العناصر الجوهرية في الحياة اليومية في «مدرسة جيمس جميرا الابتدائية»، وقد أظهرت فعاليتنا اليوم، مدى حرص مجتمع مدرستنا على الالتزام بهذه العناصر، عبر اتخاذ القرارات المتوازنة. ونتوجه بهذه المناسبة، بجزيل الشكر إلى الدكتور عبد الله الكرم وفريق عمله، لمشاركتهم في فعاليتنا اليوم، ولحرصهم على تشجيع الجميع على المشاركة في مثل هذه الحملة على مستوى إمارة دبي بالكامل».