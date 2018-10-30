سوق دبي الحرة تتفاعل مع «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 100 من موظفي سوق دبي الحرة في فعالية الجري الشاطئي لمسافة 7 كم، التي نظمتها السوق على شاطئ الطائرات الورقية «كايت بينش» في جميرا بدبي مؤخراً، وتعد هذه الفعالية، التي أقيمت على مضمار برج العرب للمشي السريع، الأولى لسوق دبي الحرة من أصل 5 فعاليات أعلنت عن إطلاقها في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة البدنية في سنته الثانية.

وشارك في الحدث عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة وفي مقدمتهم صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وكومار أنانثان، نائب الرئيس للمحاسبة، وزايد الشبلي، نائب الرئيس لحماية الممتلكات والأمن المؤسسي، وأشاد تهلك بالنجاح الذي حققته أولى فعاليات السوق المؤسسية حيث قال: كان حدثاً رائعاً، أقيم في مكان جميل، وسعدنا بمشاركة الكثيرين من موظفي سوق دبي الحرة في هذه المبادرة الرائعة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

فعاليات

وتشمل فعاليات السوق الأربع الأخرى، ركوب الدراجات في دبي بايك في 3 نوفمبر، ويتقدم المشاركين فيها، مايكل شميد، نائب أول الرئيس-دعم التجزئة، في حين تقام نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي الحرة للبولينغ في 5 نوفمبر، في مركز دبي الدولي للبولينغ في الممزر، وتنظم حصص زومبا للياقة البدنية التي يشرف عليها مدرب زومبا معتمد في 10 نوفمبر على استاد سوق دبي الحرة للتنس، إضافة إلى سباق دراغون بويتينغ في 16 نوفمبر في نادي خور دبي لليخوت.

كما يشارك موظفو المقر العام لسوق دبي الحرة بهذه الفعالية أيضاً من خلال تخصيص 10 دقائق صباحية لتمارين المرونة، ستقام قبل بداية يوم العمل في منطقة مواقف سيارات الموظفين، وتحرص سوق دبي الحرة على تقديم الدعم لمبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، وعلى جمع موظفيها معاً، وتشجيع قوتها العاملة المتنامية على أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

نشاط

و أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن رعايتها للدورة الثانية من مبادرة «تحدي دبي للياقة»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لجعل دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، وزينت غرفة دبي مبناها الرئيسي في ديرة بشعار ضخم لمبادرة «تحدي دبي للياقة» ابتداء من يوم انطلاق المبادرة، إيذاناً بانطلاق سلسلة من النشاطات والفعاليات التحفيزية لموظفيها بهدف تشجيعهم على المشاركة في هذا التحدي والتحول نحو الحياة الصحية، حيث ستنظم الغرفة على مدار فترة التحدي سلسلة متنوعة من النشاطات والفعاليات الرياضية في مبناها تستهدف موظفيها وعملاءها.

جلسة

ونظمت غرفة دبي مؤخراً لموظفيها خلال لقاء الموظفين الشهري جلسة تعريفية حول «تحدي دبي للياقة»، حيث استضافت خلال اللقاء يعقوب نبي، مدير مبادرة «تحدي دبي للياقة»، حيث عرف موظفي الغرفة بأهداف المبادرة و وأبرز الفعاليات التي ستقام على مدار الشهر، كما استضافت الغرفة مدحت أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوبر مييلز»، وتحدث عن تجربته بالحفاظ على نمط الحياة الصحيةبالإضافة إلى التعريف بمشروعه الصحي «سوبر مييلز».

نجاح

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: بعد النجاح الباهر لتحدي دبي للياقة خلال العام الماضي، يسرنا في غرفة دبي أن ندعم ونشارك مجدداً في المبادرة الفريدة ، حيث إنها تعزز من سمعة دبي وبيئة أعمالها وجهة محفزة وداعمة للرياضة والصحة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تضم العديد من القيم الهامة التي نتطلع باستمرار على غرسها في موظفينا.

وأضاف : الاستثمار في الصحة مفتاح للسعادة والإنتاجية، لافتاً إلى أن الموظفين الذين يتبنون هذه الممارسات والعادات الصحية ويشاركون بانتظام في مثل المبادرات والبرامج، أصبحوا أكثر سعادة وإنتاجية، داعياً موظفي وعملاء الغرفة والقطاع الخاص في دبي إلى إثبات ريادتهم وتميزهم، والمشاركة في التحدي.