نصائح لعشاق الدراجات الهوائية

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

استهلت مجموعة الإمارات مشاركتها في تحدي دبي للياقة أمس، ونظمت حدث ركوب الدراجات الهوائية بالتعاون مع فريق دولة الإمارات للدراجات، والذي بدأ في «لاست إكزت» من منطقة القدرة، وانتهى في بحيرات القدرة.



شارك في التحدي الرياضي، موظفو مجموعة الإمارات، والعائلات، بالإضافة إلى هواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات، الذين أتيحت لهم فرصة مقابلة فريق الإمارات الذي يتنافس حالياً في طواف الدراجات الدولي.



قدم فريق الإمارات المكون من 30 رياضياً، نصائح لعشاق رياضة الدراجات، حول كيفية تطوير مواهبهم، كما شارك المحترفون الهواة والعائلات في رحلات قصيرة في الصحراء.

كانت طيران الإمارات، قد بدأت رعاية فريق الإمارات للدراجات العام الماضي، سعياً للارتقاء بهذه الرياضة ودعم مشاركة الفريق في البطولات.