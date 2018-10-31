شرطة دبي تنظم فعاليات رياضية صباحية لموظفيها

المصدر: دبي - خالد المهيري

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم أمس، عدداً من الفعاليات الرياضية الصباحية لموظفي شرطة دبي ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي.

وشملت الفعاليات الرياضية التي أقيمت في مقر القيادة العامة لشرطة دبي في القصيص، تدريبات الدراجات الهوائية، «كروس فت»، واللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 50 موظفاً.

وتوجه الرائد محمد أحمد العارف رئيس قسم المنشآت والمعدات الرياضية، بإدارة الشؤون الرياضية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق «تحدي دبي للياقة» للعام الثاني على التوالي.

مؤكداً أن الحدث ليس مجرد دعوة عابرة لممارسة الرياضة، بل إنه خطوة جادة لترسيخ دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، ومبادرة لتحسين الصحة العامة ورفع إنتاجية أفراد المجتمع.

وأضاف العارف، إن مبادرة «تحدي دبي للياقة» تساهم بشكل كبير في تعزيز المفاهيم الرياضية لدى أفراد المجتمع، والتي ستؤدي بلا شك إلى الاستمرار، إضافة إلى نتائجها الإيجابية التي لا تقتصر على المجال الرياضي بل تمتد لتشمل المجال الاجتماعي والصحي.

وقال العارف، إن للرياضة أهمية قصوى، فهي تقي من الأمراض، وتحافظ على الصحة، إضافة إلى تحقيق التوازن النفسي، فالرياضة بوابة للسعادة والإيجابية وتخلص الفرد من كافة الضغوط الحياتية التي يستطيع أن يتخلص منها عبر ممارسة الرياضة يومياً، وخاصة في الفترة الصباحية.

وأضاف الرائد محمد العارف، إن المرحلة القادمة من هذه الفعالية والتي ستقام كل ثلاثاء، سيشارك فيها عدد من العناصر النسائية من العاملات في شرطة دبي، كما ستتم زيادة عدد التمارين الرياضية، بهدف إدخال الحيوية والنشاط، وتفادي الإصابات.

وأكد الرائد محمد العارف، أن ما يميز فعاليات شرطة دبي في مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» هو التنوع في الأنشطة الرياضية، التي ستقام في عدة أماكن بإمارة دبي طوال فترة التحدي.

وفي ختام حديثه، توجه الرائد محمد العارف، بالشكر الجزيل للواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بشرطة دبي، كما وجه الشكر لكافة المشاركين في الفعالية.

قوة

ومن جانبه، تقدم فتحي حارس المدرب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط بشركة «جونسون هيلث تك»، بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها هذه الفعالية الرياضية القوية، والتي تفاعل معها عدد كبير من موظفي شرطة دبي، الذين أظهروا قوتهم ومهاراتهم الرياضية خلال الفعالية.

وأضاف المدرب فتحي حارس، إن مبادرة «تحدي دبي للياقة» تحمل في طياتها عدداً من الرسائل الإيجابية التي ستساهم في رفع مستوى الوعي الرياضي لدى أفراد المجتمع، وتحويل إمارة دبي إلى مدينة رياضية محبة للنشاط والحيوية.