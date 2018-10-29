علي المنصوري: أنشطتنا تستهدف فئات المجتمع كافة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد العقيد علي خلفان أحمد المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي، تدل على أن إمارة دبي دائماً سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات القوية، والتي لا تظهر نتائجها الإيجابية فقط في المجال الرياضي بل تمتد لتشمل المجال الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى دعم السياحة الرياضية.

وأضاف العقيد علي المنصوري في حديث خاص مع «البيان الرياضي»، إن الرياضة تشكل أحد المتطلبات الأساسية لرجل الأمن في القيادة العامة لشرطة دبي، ونحن نعمل بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وهذا ما ظهر جلياً لدينا في القطاع الرياضي، وخاصة مشاركتنا سواء على مستوى وزارة الداخلية، وفي البطولات المحلية، وصولاً إلى المشاركات المجتمعية.

فعاليات كبيرة

وقال العقيد علي المنصوري، إذا رأيت جدول فعالياتنا خلال التحدي، فإنك سترى أن هناك 200 فعالية من ضمنها 30 نشاطاً رياضياً رئيساً، عبر 6 محطات رئيسة، تستهدف كافة أفراد المجتمع .

و أضاف العقيد على المنصوري ، ان لديهم 23 صالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وتحتوي على ما يزيد على 1100 جهاز، وهذا ليس فقط لمبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» بل من ضمن المنظومة الرياضية الموجودة في القيادة العامة لشرطة دبي، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل موظفي الشرطة لأداء مهامهم الرياضية، وتشمل أيضاً الجوانب الصحية لموظف الشرطة، التي لا تقتصر فقط على العاملين العسكرين بل أيضاً المدنيين.

و قال العقيد علي المنصوري، إن مشاركتهم تنقسم إلى محورين، فهناك فعاليات خاصة بموظفي شرطة دبي، وهناك مشاركات من ضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة البدنية» حيث تم تشكيل فرق تخصصية للمشاركة في هذه الفعاليات.

وأكد العقيد علي المنصوري، أن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وجه بتشجيع الموظفين العاملين في الشرطة على ممارسة الرياضة سواء أثناء ساعات العمل الرسمية من خلال برامج تخصصية، وكذلك أولت شرطة دبي اهتماماً كبيراً بمشاركة العنصر النسائي، بالإضافة إلى أصحاب الهمم.