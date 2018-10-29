سباقا القوارب الشراعية والتجديف الجمعة والسبت

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي-متابعة-عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي

ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تظاهرتين رياضيتين بحريتين تراثيتين بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 دقيقة لمدة 30 يوماً) في شواطئ وواجهات دبي المائية، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويقام يوم الجمعة المقبل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شواطئ جميرا في دبي، وبمشاركة ما يزيد على 50 قارباً على متنها ما يصل إلى 200 فرد من شريحة الشباب والناشئين الذين يقبلون دائماً على إحياء تراث الآباء والأجداد من خلال السباقات البحرية.

وتنص اللوائح على مشاركة العناصر الصاعدة فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى) من أجل تعلّم مهارات الإبحار الشراعي، كما جرت عليه الأمور في الجولة الأولى التي جرت في افتتاح الموسم في الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

وتشهد قناة دبي المائية الواجهة الجديدة في دانة الدنيا ومياه خور دبي قبالة منطقة الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل، إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

نجاح

ويعود السباق إلى نفس المكان الذي شهد قبل أيام إقامة منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات من خلال روعة المكان وملاءمته لمثل هذه السباقات، الأمر الذي ترك الرضا والقبول عند المشاركين من نواخذة وسكونيين (قائد دفة القارب) وجزيرة (بحارة).

ويتوقع أن يشهد السباق الكبير يوم السبت المقبل، الذي ستنقله قناة المشاهير (دبي الرياضية) على الهواء مباشرة مشاركة ما يزيد على 400 شاب من عشاق رياضة التجديف التراثي على متن 40 قارباً سوف تتنافس على ألقاب الجولة الثانية يتقدمها القوارب عمان 40 وشرطة دبي 1 و3.

وكان منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قد شهدت تتويج القارب عمان 40 بالمركز الأول للشوط الأول (اللون الأبيض)، وفيما حصل قارب شرطة دبي 3 على المركز الأول في الشوط الثاني (اللون الأزرق).

«دبي فستيفال سيتي» كرنفال افتتاحي رائع

انطلق «تحدي دبي للياقة 2018»، الحدث الرائد الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة بالصحة واللياقة على مدار شهر كامل، وشهد مشاركة واسعة من سكان وزوار مدينة دبي في الكرنفال الافتتاحي لدورة التحدي لهذا العام، المبادرة الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان الكرنفال الافتتاحي في «دبي فستيفال سيتي» الذي أقيم برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي وبالتعاون مع «دبي فستيفال سيتي»، البداية الرسمية للدورة الثانية من التحدي، حيث شمل يومين حافلين بالنشاطات والتمارين الرياضية لتعزيز مستويات الصحة بهدف تمكين التغيير الاجتماعي الإيجابي للجميع، وتحويل الإمارة إلى مجمع رياضي مجاني لكافة أفراد المجتمع، ودعمها في مسيرتها للتحول إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

وسط أجواء مفعمة بالمرح واللياقة، استقطب الكرنفال الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع أكثر من 40 ألف مواطن ومقيم وزائر من مختلف الفئات العمرية لتجربة أكثر من 30 لعبة رياضية، وأكثر من 80 حصةً جماعيةً، والعديد من العروض على خشبة المسرح على مدار يومين.

وشكل الحضور جمهوراً متنوعاً يعكس طابع التحدي بدءاً من الصغار وأصحاب القلوب المفعمة بروح الشباب إلى الأصدقاء والعائلات وأصحاب اللياقة البدنية العالية والأقل نشاطاً، استمتع الجميع بتجربة مجموعة واسعة من الأنشطة المتوفرة مثل سباق قوارب التنين ولعبة «تيكبول» وفنون القتال المختلطة وكرة قدم الكارديو والقفز على الترامبولين وغيرها الكثير.

سلطان بن سليم: الحدث يدعم رؤية دبي لصدارة المدن العالمية

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للمرة الأولى العام الماضي، ستدعم رؤية دبي لصدارة المدن العالمية في الارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع، من خلال تحفيز سكان الإمارات بشكل عام ودبي وزوارها على وجه الخصوص بزيادة نشاطهم البدني، والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً لمدة شهر من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر2018.

أهمية الرياضة

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: إن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وفي إطار دورها بتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في المجتمع، خاصة أنها تستهدف كافة الشرائح والفئات، فتحت الباب أمام جميع موظفي المؤسسة وعائلاتهم وأصدقائهم للانضمام والمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من المبادرة، وذلك مواكبة لهدف سمو ولي عهد دبي بالوصول لسقف المليون مشارك لهذا العام، مشيراً إلى أن فريق المؤسسة سجل مشاركة نوعية في منافسات العام الماضي.

جمال الجسمي: المبادرة تعكس الوجه المشرق لدانة الدنيا

تفاعل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بقيادته ومسؤوليه وجميع الموظفين، مع مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي كان قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم.

وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عكست الوجه المشرق لمدينة دبي، ورسخت مفاهيم الحياة الصحية السليمة، التي تحفظ لأفراد المجتمع صحتهم ولياقتهم البدنية وتحفزهم على توجيه طاقاتهم إلى ممارسات هادفة تبعث على الإيجابية والسعادة. مشيراً إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية يحرص دائماً على تفعيل المبادرات الهادفة التي تعلنها الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خلق مجتمع صحي ومنتج قادر على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات العالمية.

«دو» تشارك في الفعالية راعياً استراتيجياً

في إطار جهودها الهادفة لدعم رؤية دبي لتكون المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في تحدي دبي للياقة 2018 راعياً رسمياً للحدث. وتهدف الشركة من خلال هذه المشاركة إلى تشجيع موظفيها وكل أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية والتحلي بنمط حياة صحي.

وطيلة فترة التحدي ستعمل دو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للحدث على إلهام سكان وزوار الإمارات وجميع المؤسسات والجهات الحكومية والمدارس في الدولة للمشاركة في مختلف أنشطة اللياقة البدنية على مدار 30 يوماً.

فخر

من جهته، قال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: «نحن فخورون بتقديم الدعم للنسخة الثانية من تحدي دبي للياقة لا سيما بعد النجاحات اللافتة والمشاركة الواسعة التي شهدتها نسخة 2017.

وفي إطار مساعينا الهادفة لدعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، يسعدنا الإعلان عن حزمة جديدة من الأنشطة والفعاليات المميزة التي سنشارك بها هذا العام.

نحن في دو نؤمن بأهمية الأنشطة الرياضية في تحفيز الإيجابية والإنتاجية في بيئة العمل، بما يتماشى مع ركائز استراتيجيتنا المؤسسية المستدامة».

2000

شهد مضمار جبل علي للسباقات أمس، إقامة النسخة الثانية من سباق «إكس دبي سبارتن للسيدات» الذي تميز بمشاركة حوالي 2000 سيدة استطعن الوصول إلى خط النهاية.

وتوزعت المشاركات على فئتين مختلفتي المسافة الأولى فئة «سبرنت» لمسافة تزيد على 5 كم، والثانية فئة «سوبر» لمسافة تزيد علىل 13 كم، بالإضافة إلى فئة «سبارتن للأطفال» التي تتيح المشاركة للأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 عاما.

وتأتي إقامة هذا السباق في أجواء مميزة من التحدي التي تعيشها دبي، وذلك تزامنا مع إقامة النسخة السنوية الثانية من تحدي دبي للياقة الذي يقام خلال الفترة بين 26 أكتوبر ولغاية 24 نوفمبر.

30

أعلنت «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»، المزوّد العالمي لخدمات الرعاية الصحية المخصصة لمساعدة الناس على تحسين صحتهم ورفاهيتهم وشعورهم بالأمان، استعدادها لاستضافة النسخة الثالثة من «سباق سيغنا للجري».

وذلك في حديقة الاتحاد في نخلة جميرا السبت المقبل، وتشتمل على برنامج يهدف إلى تشجيع المقيمين على إكمال 30 دقيقة من التمارين يومياً.

اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يتحدى الجمهور برسالة نصية على هواتفهم

الحماس عنوان ختام الكرنفال الأول للتحدي

نجاح باهر لانطلاقة كرنفال تحدي دبي للياقة

نصائح لعشاق الدراجات الهوائية