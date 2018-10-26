كرنفال «تحدي دبي للياقة» 30X30 ينطلق اليوم

يدشّن تحدي دبي للياقة فعالياته اليوم بكرنفال افتتاحي ضخم، يضمّ 159 نشاطاً رياضياً متنوعاً على مدار يومين ولمدة 15 ساعة في «دبي فستفال سيتي»، إلى جانب العديد من العروض المشوقة على خشبة المسرح في قلب الساحة الرئيسية وبعض المناطق الأخرى، التي تم تجهيزها للحدث، وتنطلق الفعاليات اليوم من الساعة 3 عصراً وتستمرّ إلى غاية الساعة 11 ليلاً، ومن الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساء غد.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صورة لسموه بحسابه على الانستغرام وهو يستعدّ لتحدي دبي للياقة، وعلّق سموه على الصورة، قائلا: «العدّ التنازلي يبدأ غدا، 30 دقيقة في 30 يوما». ويعكس الكرنفال الافتتاحي مفهوم هذه المبادرة، التي أطلقها العام الماضي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً لتصبح دبي بذلك المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وتتضمن قائمة فعاليات اليوم الافتتاحي لتحدي دبي للياقة 78 فعالية منها 19 في الساحة الرئيسية تنطلق الساعة الثالثة عصراً بتمارين اللياقة المخصصة للبطن، تليها تمارين الأوزان ثم تمارين بلا حدود والملاكمة والقفز بالحبل وتدريبات المحاربين وأنشطة متنوعة أخرى تستمر على مدار 8 ساعات.

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