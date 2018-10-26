100 جلسة من «جولدز جيم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

للسنة الثانية على التوالي يقدم «جولدز جيم» مركز اللياقة البدنية دعمه لفعالية تحدي اللياقة البدنية 30 × 30، وسينظم المركز الذي يدير 24 نادياً في الإمارات وعُمان أكثر من 100 جلسة مجانية خلال تحدي دبي للياقة البدنية، وذلك بهدف تحفيز مختلف الناس الذين لا يشاركون في ممارسة الرياضة وعدد من الأنشطة الرياضية المجانية في مناطق متنوعة بالإمارة ومنها دبي فستيفال سيتي حيث حفل الافتتاح، وقرى اللياقة البدنية بكل من حديقة أبراج بحيرات جميرا، مركز دبي المالي العالمي، والكايت بيتش، على أن يقام حفل الختام في برج بارك .