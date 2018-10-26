5 أنشطة متنوعة لسوق دبي الحرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تشارك سوق دبي الحرة للسنة الثانية على التوالي في تحدي دبي للياقة البدنية، ويحفل برنامجها بـ5 فعاليات متنوعة من اللياقة البدنية، بمشاركة عدد من الموظفين على مدى شهر كامل.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لإطلاقه تحدي دبي للياقة مجدداً هذا العام، ونحن سعداء بمشاركة الكثير من موظفينا في هذا التحدي، وبتخصيصهم 30 دقيقة من وقتهم، على مدى 30 يوماً من الفعاليات».

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات سوق دبي الحرة المؤسسية للياقة من خلال الجري الشاطئي لمسافة 7.5 كلم، على شاطئ الطائرات الورقية في جميرا (كايت بيتش) غداً، ويتقدم المشاركون في هذه الفعالية، التي تقام على مضمار برج العرب للمشي الساعة الـ 8 صباحاً، صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة.

بينما ستقام فعالية ركوب الدراجات الثانية على مضمار ميدان للدراجات، في 3 نوفمبر المقبل، ويتقدم موظفو السوق الحرة المشاركون فيها، مايكل شميد، نائب أول الرئيس- دعم التجزئة، في حين تقام نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي الحرة للبولينغ في 5 نوفمبر. وتنظم حصص زومبا للياقة البدنية في 10 نوفمبر في استاد سوق دبي الحرة للتنس، إضافة إلى سباق دراغون بويتينغ في 16 نوفمبر عبر قناة خور دبي، كما يشارك موظفو المقر العام لسوق دبي الحرة من خلال تخصيص 10 دقائق صباحية لتمارين المرونة.