عبد الله المري لـ «البيان الرياضي»: جاهزون.. وترقّبوا مفاجآتنا

المصدر: دبي – خالد المهيري

تستعد القيادة العامة لشرطة دبي بقوة للدخول في غمار «تحدي دبي للياقة البدنية»، الذي ينطلق اليوم، عبر 200 فعالية رياضية منها 30 فعالية رئيسية، ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها خلال التحدي، وستكون موجهة لكافة أفراد المجتمع، بهدف تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية عبر ممارسة الرياضة.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي، محفزة للقيادة العامة لشرطة دبي، وكل الفئات الموجودة فيها، وهي إيجابية وتذكير بأن الرياضة مهمة في حياتنا في كافة الجوانب ولها فوائدها الكثيرة.

وأضاف اللواء عبدالله المري: «يكفي أن المبادرة جاءت من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، الفارس والرياضي والداعم لكل الرياضيين في كافة المجالات، مما يعطينا الدافع الإيجابي بأن نقدم أفضل ما لدينا خلال التحدي».

رياضة للجميع

وأوضح القائد العام لشرطة دبي، أن التوجيهات الحكومية هي أولوية قصوى، لذا ستكون لدينا مبادرات رياضية لجميع العناصر العاملة في الشرطة وكذلك أسرهم، بالإضافة إلى المتعاملين مع القيادة العامة عبر قسم إسعاد المتعاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تدعم مثل هذه المبادرات المميزة، التي تصب في خدمة المجتمع، ونحن كمؤسسة تخدم كل فئات المجتمع، فإننا نسعى إلى أن نكون نموذجاً في الرياضة.

وأضاف اللواء عبد الله المري، إن هناك عدداً من المفاجآت التي تعدها القيادة العامة لشرطة دبي سيتم الإعلان عنها خلال «تحدي دبي للياقة البدنية».

استعداد تام

ومن جانبه، أكد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي، تأكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية لدى الناس، والرياضة هي واحدة من الوسائل التي تحقق هذه الأهداف.

وأضاف العميد خالد شهيل، إن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية قد أعدت العدة للمشاركة في «تحدي دبي للياقة البدنية»، بالإضافة إلى الأنشطة التي ستنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، التي تبلغ 200 فعالية منها 30 نشاطاً رياضياً رئيسياً موجهاً لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وأفراد المجتمع بمختلف أعمارهم، بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية، حيث تم تشكيل عدد من الفرق المتخصصة من كافة الإدارات للمشاركة في هذه الفعاليات.