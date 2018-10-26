«التربية والتعليم» تحفّز الطلاب والموظفين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

للسنة الثانية على التوالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم قبولها تحدي دبي للياقة البدنية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعاليات المبادرة 30 يوماً. وحرصاً من الوزارة على استفادة طلابها وموظفيها من هذه المبادرة الصحية الوطنية، تم تعميم رسالة لتحفيز الجميع على المشاركة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة يومياً، من أجل التقليل من ضغوط العمل، وإحداث تغيير في نمط الحياة على المدى الطويل لتصبح الرياضة واللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي للجميع.

وقالت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام:« انضمامنا إلى هذه المبادرة يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المواطنين والمقيمين وشعورهم بالسعادة، وبالتالي القيام بأدوارهم بشكل فاعل في المجتمع من أجل نهضة الدولة وتطورها. روأضافت معالي المهيري:«كما تسعى وزارة التربية والتعليم دوماً على تشجيع جميع الطلاب والموظفين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية».