واتسون يأمل في نشر الرسالة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يأمل البريطاني نيك واتسون الذي يعيش في دبي منذ عشرين عاماً، أن ينشر رسالة تحدي دبي للياقة التي تهدف إلى تشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة. نيك واتسون ذو الـ 48 عاماً، هو أب لأسرة واتسون البريطانية الملهمة، المؤلفة من أربعة أشخاص، التي شاركت في العديد من سباقات الترايثلون و9 سباقات «الرجل الحديدي»وغيرها.

يواجه هذا الأب تحدياً آخر؛ وهو كيفية التعامل مع ابنه ريو ذو الـ 15 عاماً الذي يستخدم الكرسي المتحرك، وبالرغم من ذلك أسس نيك وزوجته ديلفين مؤسسة «تيم وولف أنجل»، وهي مؤسسة غير ربحية معنية باندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة صحي.