المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

تواجد أصحاب الهمم في قلب الحدث، حيث يشارك 70 لاعباً ولاعبة في ضربة البداية على أن تتسع دائرة المشاركة في الأيام المقبلة على مستوى فئات «أصحاب الهمم» وإعاقتهم المختلفة السمعية والبصرية والحركية وعلى مستوى الشبان والفتيات.

وتقدم ماجد العصيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب الهمم رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على استمرار مبادرة «تحدي دبي للياقة» للعام الثاني على التوالي.

وقال العصيمي: «الإرث الحقيقي للمبادرة يتمثل في نجاح الفكرة واستمرارها، وما حققته من توعية وغرس لثقافة ممارسة الرياضة لدى المجتمع بكل فئاته، حيث باتت ممارسة الرياضة جزءا لا يتجزأ من النظام اليومي للعديد من الأفراد ممن تلقفوا الفكرة واقتنعوا بها واستمروا على نهجها وهم كثر».

وأضاف: إن «أصحاب الهمم» يعيشون تحديهم الخاص ومبادرة «تحدي دبي للياقة» جزء من هذا التحدي الذي استوعبه «أصحاب الهمم» جيداً من منطلق أن التحدي جزء من حياتهم وشعار دائم في مسيرتهم على الصعد كافة، مما كان له المردود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم المطلوبة. ووصف العصيمي مبادرة سموه بأنها دعوة بفكر قيادي مبتكر من أجل تحفيز المجتمع بمختلف أطيافه، ومن شأنها التطوير في مجال العمل وحياتهم اليومية والتي تقيهم أمراض العصر، وتمثل دفعة كبيرة لأصحاب الهمم من أجل أن يكونوا حاضرين ذهنياً وبدنياً.