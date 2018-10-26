159 فعالية في الكرنفال الافـتتاحي لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يدشّن تحدي دبي للياقة فعالياته اليوم بكرنفال افتتاحي ضخم، يضمّ 159 نشاطاً رياضياً متنوعاً على مدار يومين ولمدة 15 ساعة في «دبي فستفال سيتي»، إلى جانب العديد من العروض المشوقة على خشبة المسرح في قلب الساحة الرئيسية وبعض المناطق الأخرى، التي تم تجهيزها للحدث، وتنطلق الفعاليات اليوم من الساعة 3 عصراً وتستمرّ إلى غاية الساعة 11 ليلاً، ومن الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساء غد.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صورة لسموه بحسابه على الانستغرام وهو يستعدّ لتحدي دبي للياقة، وعلّق سموه على الصورة، قائلا: «العدّ التنازلي يبدأ غدا، 30 دقيقة في 30 يوما». ويعكس الكرنفال الافتتاحي مفهوم هذه المبادرة، التي أطلقها العام الماضي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً لتصبح دبي بذلك المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.وتتضمن قائمة فعاليات اليوم الافتتاحي لتحدي دبي للياقة 78 فعالية منها 19 في الساحة الرئيسية تنطلق الساعة الثالثة عصراً بتمارين اللياقة المخصصة للبطن، تليها تمارين الأوزان ثم تمارين بلا حدود والملاكمة والقفز بالحبل وتدريبات المحاربين وأنشطة متنوعة أخرى تستمر على مدار 8 ساعات.

مقابلة المشاهير

وتتضمن قائمة الفعاليات مقابلة مشاهير الرياضة مثل بادو جاك، الملاكم السويدي المحترف، ومايكل أوين، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، والدكتورة نورهان قنديل، خبيرة الصحة والتغذية، وإيميلي سكاي، خبيرة اللياقة البدنية، التي ستدير دروس اللياقة البدنية على المسرح الرئيسي.

والاستمتاع بمزيج مميز من دروس اللياقة البدنية المناسبة لكل القدرات بما في ذلك تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة (Boxercise)، ورياضة القفز على الحبل (JumpRope)، إضافة إلى التمارين المتواترة عالية الشدة (HIIT)، وتمارين باستخدام وزن الجسم (Bodyweight Bootcamp)، والزومبا (Zumba) التي توفرها أفضل مراكز اللياقة البدنية في المدينة، إلى جانب اختبار الإثارة والتشويق من خلال تمارين كارديو كرة القدم (Cardio Football) التي ستقام على ملعبين مخصصين لذلك، وعلى أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة والمشاركة في العديد من المسابقات، وربح الجوائز المختلفة، والاستمتاع بعروض الوسائط المتعددة وعرض الألعاب النارية المذهل.

أنشطة اللياقة

وتشمل أنشطة اللياقة الأخرى المنطقة الجماعية لأجهزة الجري تحت إشراف مدرب متخصص وتضم 60 دراجة يمكن للمشاركين تجربتها أو السعي للتفوق على النتائج الشخصية التي حققوها سابقاً؛ و24 جلسة متنوعة في «قبة تكنوجيم6P» التي تضم دراجات للمهارات وصناديق خشبية وأثقال يدوية، إضافة إلى 24 درساً إضافياً في «مركز دبي للياقة» المزود بأكياس الملاكمة وحبال التدريب والكرات المطاطية.

وبدورها، ستوفر «منطقة تكنوجيم» دراجات تفاعلية من طراز (SkillRow) بصحبة مدربين مؤهلين، تكملها منطقة دراجات الأطفال التفاعلية (Les Mills).

كما تضم قائمة الأنشطة المتنوعة، مجموعة واسعة من الألعاب المائية والأرضية بما فيها مهارات كرة القدم على ملعبي كرة القدم على أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة؛ وتمرين بطولة كأس العالم لكرة القدم؛ وجولة اتحاد كرة القدم الآسيوي التفاعلية و«تحدي العارضة»؛ وسباق قوارب التنين لنحو 1500 مشارك يومياً؛ وأكثر من 100 قارب كاياك لتجربتها في الخور، وتسلق الجدار الداخلي، وتدريبات فنون القتال المختلطة التي تشمل الملاكمة ورياضة مواي تاي (Muay Tai) والجوجيتسو (Jiu Jitsu) والكاراتيه (Karate) والجودو (Judo).

وجهة مثالية

وسيكون الكرنفال الافتتاحي بمثابة وجهة مثالية لأفراد الأسرة من مختلف الأعمار لقضاء يوم ممتع بفضل الأنشطة المتوفرة للأطفال من سنوات عمرهم الأولى حتى اليافعين وأيضاً الكبار في السن، بما فيها اليوغا؛ الزومبا؛ ميدان الحواجز للأطفال؛ حائط التسلق؛ منطقة استرخاء شاملة تتوفر فيها الاستشارات الطبية ونصائح التغذية والعلاج الطبيعي؛ الروديو على ظهر الثور الميكانيكي؛ ألعاب المسابقات (Wipe Out)؛ القفز على الترامبولين، كرة قدم السنوكر؛ ومنطقة لعب مخصصة للصغار. واستجابة للطلب المتزايد، تعود مجدداً دروس تمارين الأطفال (Les Mills Born to Move) المصممة خصيصاً لإلهامهم لمزاولة المزيد من النشاط وغرس حب الرياضة في نفوسهم.

مهرجان اليوغا

ويحتضن مهبط طائرات الهليكوبتر بالفستفال سيتي مهرجان اليوغا من خلال 14 درسا مجانيا بواقع 8 دروس اليوم و6 غدا، ويحمل الدرس الأول عنوان «ذا ماجيك 10» وتقدمه ايلينا كيلي انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا لمدة 30 دقيقة ثم تقدم نانسي قرداحي الدرس الثاني «كونداليني يوغا» وتستمر الدروس المجانية حتى 11 ليلا، وبإمكان محبي اليوغا الاشتراك في أي من الدروس المجانية الـ14.

وتركز فعاليات الكرنفال الافتتاحي، على تعزيز مستويات الصحة عبر 28 درساً حول التأمل التجاوزي ونصائح التغذية، وتمارين «صول بيلاتيس»، والإيجابية، والتحفيز الذاتي، والطب التجانسي. وسيقوم خبراء العلاج الفيزيائي والمتخصصون بالتدليك من عيادة «أناتومي ريهاب» (Anatomy Rehab) و«ميديكلينك» (Mediclinic) بتوفير فحص مجاني للحالة الصحية واللياقة للمشاركين، وذلك لتقييم أوضاعهم الراهنة وما ينبغي عليهم أن يسعوا لتحقيقه من نتائج مرجوة. هذا وسيتمكن المشاركون من تناول أشهى المأكولات الصحية المتوفرة في منطقة الاسترخاء (Chill Out Zone)، مسار اللياقة البالغ طوله 2.2 كيلو متر والممتد على طول الشاطئ.