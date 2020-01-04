دعوات عربية ودولية للتهدئة عقب مقتل سليماني

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه لا بد من تغليب الحكمة والاتزان على المواجهة والتصعيد، وسط دعوات عربية إلى تجنيب المنطقة التصعيد والحرب بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في غارة أمريكية بالعراق.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة: «في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد».

وأضاف معاليه أن «القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال».

كما صرح مصدر سعودي بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها، ودعت إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وأجمعت ردود الفعل الدولية على مقتل سليماني، على ضرورة نزع فتيل التوتر وتكثيف الجهود من أجل استقرار الشرق الأوسط.