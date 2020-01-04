إسرائيل تتأهب تحسباً لردود فعل على حدودها

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المحطة الإذاعية للجيش الإسرائيلي أن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه نظراً لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليونان، دعا وزير الدفاع نفتالي بينيت كبار القادة «لتقييم الوضع».

وكتب أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على «تويتر»: «نتابع تقييم الوضع، لا يوجد أي تعليمات إضافية للسكان».