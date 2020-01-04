بريطانيا تعزز الأمن في قواعدها بالشرق الأوسط

المصدر: لندن - رويترز

عززت بريطانيا الأمن في قواعدها بالشرق الأوسط. وذكرت شبكة سكاي نيوز في تقرير لم تنسبه لمصادر، إن بريطانيا شددت إجراءات الأمن ورفعت مستوى الاستعداد في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. ولبريطانيا حوالي 400 من العسكريين في العراق، يساعدون في أعمال التدريب في البلاد. ومعظمهم موجودون في قاعدة التاجي، شمالي بغداد.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية رداً على سؤال حول التقرير: «أمن وسلامة جنودنا له أهمية قصوى، ونضع إجراءات حماية قواتنا قيد المراجعة المستمرة. لا نعلق على إجراءات محددة لحماية القوات».