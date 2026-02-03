القمة العالمية للحكومات تقود حراكاً عالمياً لمواجهة التحديات التنموية المستقبلية

من جديد حيث يُستشرف المستقبل ويُصنع، تحتضن دبي رؤساء الدول والحكومات وقادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار، لترسم خريطة طريق اقتصادية وتنموية واجتماعية وإنسانية جديدة، في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 5 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، لتدشين دورتها الأكبر تاريخياً وسط مشاركة دولية قياسية غير مسبوقة تعكس مكانة الحدث على الخريطة العالمية.

تعزز القمة العالمية للحكومات مكانتها كأكبر منصة عالمية لاستشراف المستقبل وبناء غد أفضل للبشرية ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارات مختبراً مفتوحاً لتقديم الحلول للتحديات العالمية و«حاضنة لحكومات العالم»، حيث تحولت الرؤية إلى واقع ملموس، وباتت دبي منصة عالمية لصناعة الغد، وحاضنة فكرية وحكومية للعالم بأسره.

وتجمع الدورة الحالية للقمة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ونحو 500 وزير، يمثلون أكثر من 150 حكومة، في حضور لافت هو الأكبر في تاريخ القمة، وينضم إليهم نخبة من 700 رئيس تنفيذي عالمي و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل، ليشكلوا معاً مجتمعاً فريداً يزيد على 6250 مشاركاً من العقول الرائدة وصناع القرار.

وسيناقش هذا التجمع الاستثنائي عبر 445 جلسة وحواراً، أبرز التحولات العالمية والتحديات المصيرية التي تواجه البشرية، من خلال 5 محاور رئيسية تتراوح بين الحوكمة العالمية والرفاه المجتمعي والازدهار الاقتصادي.

ولا تقتصر القمة على الحوار بل تنتقل إلى الفعل، عبر عقد 25 منتدى عالمياً و45 اجتماعاً وزارياً رفيعاً، وإصدار 36 تقريراً استراتيجياً بالشراكة مع أبرز مراكز الفكر العالمية.

وذلك بهدف ترجمة الرؤى المشتركة إلى سياسات قابلة للتطبيق، وبناء شراكات تعاونية لمواجهة التحديات، وصولاً إلى غد أكثر ازدهاراً واستقراراً للإنسان في كل مكان، من خلال لقاء قادة العالم لكتابة فصل جديد من فصول التعاون الإنساني.

واستشراف حكومات المستقبل التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسخّر الابتكار لخدمة الجميع، حيث تتحول الأفكار الطموحة إلى خطط عمل، عبر تحالف الإرادات لبناء غد أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً للبشرية جمعاء، انطلاقاً من أرض الإمارات التي تؤمن بأن المستقبل الأفضل ممكن، عندما تتحد الحكومات لخدمة شعوبها.

اقرأ أيضاً:

محمد القرقاوي: قمة الحكومات تصنع الإنجازات وتعيد كتابة التاريخ للبشرية

«قمة الحكومات منصة تطبيقية لصناعة السياسات وتمكين الشباب وصياغة المستقبل»

مخرجات القمة العالمية للحكومات.. تحويل الرؤى إلى سياسات ومشاريع مستقبلية

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشــراف المستقبل وصناعة السياسات

جوائز القمة العالمية.. تكريم الابتكار وصناعة نماذج المستقبل

دبي تعيد رسم خريطة الفعاليات العالمية

الذكاء الاصطناعي والرقمنة ركيزتان أساسيتان لمستقبل العمل الحكومي

كيف ترى أدوات الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للحكومات؟

دبي مدينة ذكية مثالية لاستضافة الأحداث العالمية

الاقتصاد العالمي.. تحديات تحتاج حلولاً عاجلة

22 تقريراً عالمياً و50 نشاطاً معرفياً لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

«القمة ».. المعرفة كعملة جديدة للقوة

القمة العالمية للحكومات.. رؤية وتأثير

الإمارات والفضاء.. رؤية استراتيجية تصنع اقتصاد المستقبل

منصة عالمية لمستقبل أفضل للبشرية

لمشاهدة الملحق ..PDF اضغط هنا