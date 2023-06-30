أنشطة وفعاليات لكل أفراد الأسرة خلال العيد في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل المتعة وتتنوع وجهات الترفيه والمرح لسكان دبي وزوارها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي ترضي أذواق الجميع وتلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة.

ويمكن جعل إجازة عيد الأضحى الطويلة هذا العام مليئة بأروع الذكريات في منطقة السيف التراثية الخلابة، التي تجمع بطريقة ساحرة بين ماضي دولة الإمارات العريق وحاضرها الاستثنائي. وتقع منطقة السيف على ضفاف خور دبي، حيث تحتضن المباني ذات الطابع المعماري القديم عدداً كبيراً من المطاعم العصرية.

ويمكن للزائرين كذلك زيارة متحف الأوهام في منطقة السيف، للاستمتاع بتجربة تعليمية ترفيهية وتفاعلية بامتياز قبل التجوّل في أزقّة السوق القديم واستكشاف متاجره وشراء الهدايا المثالية للعيد. وتوفر هذه الوجهة المميزة عروضاً مميزة وحصرية للسياحة الداخلية والإقامة في أحد فنادقها الثلاثة الشهيرة خلال إجازة العيد. ويعد فندق السيف التراثي كوريو كوليكشن باي هيلتون، الذي يمتاز بأبراج الرياح التقليدية الشهيرة وإطلالته على الأسواق الشعبية والأزقة خياراً رائعاً للاستمتاع بكل ما تحتويه هذه الوجهة الشهيرة بين جنباتها. وهناك أيضاً عروض مميزة يقدّمها فندق هامبتون باي هيلتون دبي السيف وكانوبي باي هيلتون دبي السيف.

مأكولات واحتفالات

كذلك تمثل عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة مثالية للاستمتاع بما تقدمه الإمارات من تراث عربي عريق. وتقدّم «لاست إكزت»، وهي وجهة مميزة بلمسة عصرية لمحبّي شاحنات الطعام في دبي، إلى جانب مركز التسوّق المجاور لها في «الخوانيج ووك» جدولاً غنياً بالأنشطة الثقافية الترفيهية، مثل عروض رقصة «العيالة» الإماراتية التقليدية والكثير غيرها في تجربة تأسر قلوب الزائرين.

من جانبهم، يحظى زوار «بوكس بارك»، بفرصة الاستمتاع بمجموعة حصرية من عروض المطاعم وتجارب التسوّق خلال فترة العيد، بينما يستكشفون هذه الوجهة ذات الطابع المميز بكثير من المتعة والمرح. وتشتهر كلّ من هذه الوجهات المميزة في دبي بما تقدّمه من وجبات لذيذة وفعاليات ترفيهية ممتعة ضمن أجواء ساحرة.

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