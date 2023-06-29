مفاجآت صيف دبي.. 10 أسابيع من المتعة والترفيه والجوائز الضخمة

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر 10 أسابيع؛ من 29 يونيو الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل. وتتضمن الفعاليات سلسلة من الأنشطة الممتعة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والتخفيضات الكبيرة.

وفي هذا الإطار، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، عن عودة عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، اليوم من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً. وتصل التخفيضات إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. ولإضفاء المزيد من التشويق، سيحظى المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بمليون نقطة شير لتصبح مليونير شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» من ماجد الفطيم مسح إيصالات الشراء عبر التطبيق للمشاركة تلقائياً في السحب للحصول على فرصة الربح بالجائزة التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها في 6 يوليو.

مأكولات ومشروبات

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة، وحضور العروض الترفيهية الحية، والاستفادة من التخفيضات الهائلة مع فرص الفوز بجوائز قيمة. فيما يتزامن انطلاق «مفاجآت صيف دبي» هذا العام مع احتفالات «العيد في دبي ـ الأضحى» ما يعزز من الأجواء الاحتفالية المبهجة.

تقدم «مفاجآت صيف دبي 2023» العديد من الأنشطة والفعاليات الرائعة، حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن من حفلات عيد الأضحى التي يشارك فيها العديد من الفنانين ومن ضمنهم الثنائي حسين الجسمي وكاظم الساهر اللذان يقدمان حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا دبي الساعة 9 مساءً في الأول من يوليو، بينما ستفتح أبواب الأرينا في الساعة 8 مساءً. كما سيكون الجمهور على موعد مع حفل استثنائي آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يحييه فنان العرب محمد عبده في 2 يوليو في كوكاكولا أرينا في دبي.

وتتعزز أجواء الاحتفالات مع عروض الرقص الرائعة للفنانين والموسيقيين في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف. ويمكن لكل أفراد العائلة الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية والمتنوعة يومياً من 4 عصراً حتى 10 مساءً.

جوائز قيمة

وتتنوع الفرص للفوز بجوائز قيمة خلال»مفاجآت صيف دبي«عبر أكثر من 3,500 متجر بيع في جميع أنحاء المدينة مع تخفيضات تصل إلى 75% على العديد من المنتجات على مدار 10 أسابيع من موسم التخفيضات، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 3 سبتمبر.

ويمكن الاستفادة من عرض «صيف لا ينسى مع بلو» عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في دبي فيستيفال سيتي مول ودخول السحب لفرصة الفوز أسبوعياً بمليون نقطة من برنامج مكافآت بلو خلال مفاجآت الصيف. وستُجرى العديد من السحوبات في الفترة بين 3 يوليو حتى السحب الأخير في 4 سبتمبر، لتوفير فرص ربح أكثر للمتسوقين.

ويمكن الحصول على قيمة مشترياتكم مع برنامج الحوافز الصيفية من SHARE الذي يقدم عروض استرداد نقدي تتراوح بين الضعفين إلى 40 ضعفاً على مجموعة مفضلة من السلع في مول الإمارات وفروع لسيتي سنتر. كما سيحصل متسوق واحد على فرصة رائعة ليصبح مليونيراً SHARE أسبوعياً، عند إنفاق 300 درهم أو أكثر ومسح الإيصال على تطبيق Share بدءاً من 24 يوليو حتى 5 سبتمبر.

وهناك أيضاً فرص كبيرة للفوز خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام من خلال التسوق مقابل 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة سحوبات «مفاجآت صيف دبي» 2023. ويجب الحصول على قسيمة رقمية للتأهل لفرصة ربح سيارة نيسان إكس تريل 2023. وسيتم اختيار 6 فائزين محظوظين خلال 6 سحوبات تجرى على مدار أيام المفاجآت.

ويمكن التسوق مقابل 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 100000 درهم كجزء من حملة سحوبات «العودة إلى المدارس 2023»، وذلك من 7 أغسطس حتى 3 سبتمبر. وسيتم اختيار 20 فائزاً محظوظاً في السحب الذي سيجري في 3 سبتمبر، ليحصل كل رابح 5000 درهم.

وهناك فرصة لربح جوائز ضخمة مع العديد من السحوبات من أي ديلز طوال الصيف. ويمكن إنفاق 40 درهماً باستخدام تطبيق (Idealz) أو زيارة www.idealz.com لفرصة الفوز بـ1,000000 درهم نقداً حتى 30 سبتمبر، فعند إنفاق 60 درهماً يمكن الدخول في سحب جوائز مفاجآت صيف دبي الكبرى والتي تبلغ قيمتها 2,500,000 درهم نقداً.

كذلك، هناك فرصة لربح سيارة مرسيدس-بنز A 200 عند إنفاق 50 درهماً من خلال Idealz أو عن طريق شراء تذكرة من إحدى محطات وقود اينوك وايبكو ومنافذ ZOOM، ومراكز خدمة اتوبرو، ومحطات إينوك لينك وابن بطوطة مول، حتى 30 سبتمبر.

ذهب ومجوهرات

ويمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستفادة بالكامل من «عروض مجوهرات مدينة الذهب» التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات في الفترة عبر 150 متجراً من 20 يونيو حتى 23 يوليو. حيث تقدم المتاجر المشاركة عروضاً وخصومات مجوهرات الألماس واللؤلؤ وعملات ذهبية عند شراء مجوهرات الألماس بقيمة 2,500 درهم أو أكثر. كما يحصل المتسوقون على هدايا رائعة عند شراء مجوهرات بقيمة 1000 درهم أو أكثر. ومع كل عملية تسوق بقيمة 1000 درهم يحصل المتسوقون على بطاقة سحب واحدة للدخول في السحب لفرصة ربح 20 قسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم لكل قسيمة. وإجمالي قيمة الجوائز 100000 درهم.

ويمكن للزوار التسوق في ميركاتو مول أو تاون سنتر والحصول على فرصة للفوز بأحدث طراز من سيارة كاديلاك إسكاليد بقيمة 465000 درهم وذلك في الفترة حتى 3 سبتمبر. ويمكن لكافة أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة رائعة من الأنشطة والعروض الترفيهية من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً على المسرح الرئيسي. وأبرز الفقرات عرض Circus Fiesta حتى 9 يوليو، وسيرك ديلايت من 12 حتى 23 يوليو، و«العرض الكبير» من 26 يوليو حتى 8 أغسطس، وسيرك منطقة القطب الشمالي من 9 حتى 22 أغسطس.

حفلات موسيقية

تُقام هذا العام الدورة الثانية من مهرجان «بِيتْ ذا هِيتْ Beat the Heat» بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي 2023» وسبوتلايت وأنغامي، حيث يشارك في المهرجان العديد من الفنانين والموسيقيين الموهوبين المحليين. كذلك هناك حفلات موسيقية متنوعة يقدمها كل من ويجز، وكاريوكي، وبلطي، وأتوستراد، وسكيني، والفرعي، وموضي الشمراني، ودي جي أصيل، وشارموفرز خلال شهري يوليو وأغسطس في «ذا أجندة» في مدينة دبي للإعلام.

كما سيقام عرض «موفي ماجيك» الذي ينتظره رواد السينما من مختلف الفئات العمرية لمشاهدة العديد من العروض الممتعة والمشاركة في المسابقات وتجارب المأكولات والمشروبات. كما يمكن الاستمتاع بلقاء بعض الشخصيات الكرتونية المحبوبة في العروض المخصصة للأفلام الكلاسيكية.

هناك أيضاً مجموعة من العروض الفنية بمواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة من 7 يوليو حتى 3 سبتمبر لاسيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، وذلك من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً. ويستضيف عدد من مراكز التسوق العروض الجوالة الترفيهية طوال فصل الصيف في ابن بطوطة مول، وسوق التنين، ونخيل مول، وسيتي ووك، وبلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، وسيتي سنتر ديرة، وذا أوتلت فيليدج، ودبي فستيفال بلازا، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

كما يمكن التوجه إلى ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، للاستمتاع بأجواء موسيقية مفعمة بالحيوية مع الموسيقيين المتجولين الذين سيقدمون عروضاً حية على الكمان والساكسفون وغيرهما من الآلات الموسيقية في نهاية كل أسبوع من 3 يوليو حتى نهاية أغسطس.

فعاليات ترفيهية عائلية

يمكن الاستمتاع بباقات الإقامة المميزة في العديد من الفنادق والمنتجعات الرائدة في المدينة. فيما توفر»مفاجآت صيف دبي«للعائلات العرض» للأطفال مجاناً، الذي يتيح للأطفال دون 12 عاماً الاستمتاع بالدخول المجاني للعديد من المرافق بما فيها الفنادق والوجهات الترفيهية، مثل موشنجيت وليغولاند وحديقة ليغولاند المائية حتى 31 يوليو. كما يمكن الحصول على المزيد من العروض الرائعة في عالم آية، وإكس سترايك، وWoo-Hoo، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، وريل سينما، ومنصة سكاي فيوز وقمة برج خليفة، وذي فيو في النخلة، وفنادق مختارة من العنوان وجميرا، وغيرها الكثير.

عالم مدهش

ويوفر «عالم مدهش» تجارب رائعة لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن للجميع الانطلاق في رحلة مليئة بالمرح والاستكشاف برفقة الثنائي المحبوب «مدهش» و«دانة»، إضافة إلى تذوّق الحلويات اللذيذة حتى 27 أغسطس.

يمكنكم تجربة المواسم الأربعة من السنة مع شخصيات مدهش ودانة خلال زيارتكم لردهات الربيع والصيف والخريف والشتاء في عالم مدهش الجديد كلياً. استمتعوا بجولات ممتعة مثل «تويستر» أو تجربة «وينتر» حديقة مدهش الثلجية تجربة نفخ غيرها الكثير. يمكنكم أيضاً زيارة متحف الآيس كريم MELT والاستمتاع بالحلويات المشهية ولعب جميع أنواع ألعاب الطاولة والورق وخوض البطولات وحتى تعلم كيفية بناء جهاز كمبيوتر للألعاب، كل هذا وأكثر في عالم مدهش.

ويجب عدم تفويت فرصة زيارة المعالم الترفيهية مثل متحف المستقبل ومتحف الأوهام، ومسرح الفنون الرقمية، ومركز الفنون الرقمية «إنفينيتي دي لوميير دبي» وغيرها الكثير. ويمكن لكل عشاق شخصية باتمان زيارة ابن بطوطة مول من اليوم وحتى 29 يوليو في الفترة بين 2 ظهراً و10 مساءً، مع فرصة خوض تجربة الواقع الافتراضي، واستكشاف مدينة غوثام، ومحاربة الجريمة مع باتمان. كما يمكن الحصول على فرصة لشراء مجسمات ولقاء بعض من أشهر الممثلين والفنانين الذين عملوا على صناعة أفلام وكتب مصورة تشمل شخصية باتمان. ويمكن الاستمتاع بالعروض الحية لباتمان وحلفائه لتكون تجربة رائعة تناسب جميع الأعمار. وكل ما عليكم هو التسوق بقيمة 200 درهم من مركز التسوق، وتسجيل المعلومات المطلوبة في مكتب المعلومات لدخول الفعالية في الردهة الهندية.

ويمكن لزوار نخيل مول زيارة فعالية Justice League وتجربة الواقع الافتراضي والأنشطة التفاعلية الممتعة والتي تشمل البطولات وورش العمل من اليوم وحتى 29 يوليو. كما يمكن لعشاق «لاكي» الحصول على فرصة للقاء الأبطال الخارقين مثل سوبرمان، وباتمان، ووندرمان، وفلاش، إضافة إلى فرصة ربح أحد مجسمات شخصياتهم المحبوبة.

ويقدم «بوكس بارك» صفقات مغرية حتى 31 أغسطس. كما يمكنكم تجربة مجموعة واسعة من المأكولات واستكشاف مزيج من المتاجر والتفاعل مع مغامرة (Escape the Room)، والاستمتاع بتجربة الأفلام من روكسي سينما.

ويقدم فستيفال سيتي مول سلسلة من الأنشطة المشوقة والعروض بالمتاجر التي تحمل أسماء علامات تجارية مفضلة عالمياً مثل ليغو، وبيبي شارك، وترولز، وكارتون نتورك، وغيرها المزيد. كما يمكن للمتسوقين أيضاً في ورش عمل حول صناعة العطور، وأطباق الجبن، وصنع الصابون، والطلاء بالجبس، وغيرها الكثير، والتي تقدمها SXILL LAB، إضافة إلى الفرق المتجولة الترفيهية الأخرى في المول.

فنون الطهي

وتوفر فعالية «أسبوع مطاعم دبي»، التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي»، فرصة للتعرّف على فنون الطهي في دبي، وتذوّق أشهى الأطباق بأسعار مناسبة في المطاعم الرائدة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن تذوق أشهى الأطباق من مجموعة واسعة من المأكولات أعدها طهاة مشهورون وموهوبون.

أجواء احتفالية

وتنتشر الأجواء الاحتفالية في المدينة، حيث تتوزع المجسمات التي تنبض بالحياة والإضاءة الرائعة في عدة مواقع في دبي مع علامة «مفاجآت صيف دبي»، والأضواء المتلألئة، ومجسمات لشخصيتي مدهش ودانة المحبوبة. كما سيقوم مدهش ودانة بجولاتهما في مراكز تسوق عدة لنشر أجواء الفرح والبهجة.

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