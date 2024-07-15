«دريس آند سومر» تشكل فريقاً للضيافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة دريس آند سومر للاستشارات الدولية العاملة في مجال العقارات والبناء، تشكيل فريق عالمي للضيافة، في دبي، ليمثل امتداداً لعملياتها الأوروبية القائمة.

وسيقدم القسم الجديد للضيافة مجموعة كاملة من الخدمات للمستثمرين والملاك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والصين وبقية أنحاء العالم. وأوضحت الشركة في بيان لها أن التوسع جاء نتيجة لنمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن فريق الشرق الأوسط، الذي يتخذ من دبي مقراً له، سيخضع لإدارة فيليبو سونا، المدير التنفيذي للضيافة العالمية، وسيقدم دراسات جدوى واستشارات في مجال الضيافة والخدمات الفنية وإدارة المشاريع وإدارة البناء وإدارة الأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز