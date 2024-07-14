نمو عدد المنشآت الصحية في دبي يعزز مكانتها مركزاً للسياحة العلاجية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد موقع «هوتيل نيوز.مي» أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة العلاجية، وهو ما يتضح من خلال الارتفاع الكبير في عدد المرافق الطبية عالية المستوى وتدفق السياح العلاجيين الدوليين.

وذكر الموقع أن دبي شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث ارتفع عدد العيادات والمستشفيات بنسبة 25% خلال السنوات الماضية، وخاصة في الفترة ما بين 2018 وحتى 2024، ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية دبي الأوسع لجذب 500 ألف سائح علاجي سنوياً بحلول 2025. وأوضح الموقع إن بيئة الأعمال المواتية في دبي والطلب الكبير على الخدمات الطبية المتميزة، يدعم إنشاء مرافق جديدة، تتراوح بين العيادات المتخصصة والمستشفيات الكبرى متعددة التخصصات.

وأضاف: تعتبر السياحة العلاجية في دبي قطاعاً مزدهراً، ففي 2023 استقبلت المدينة 400 ألف مريض دولي، مما ساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي. وأدى تدفق هؤلاء السياح العلاجيين إلى تحقيق إيرادات تقدر بمبلغ 1.2 مليار درهم، مما يؤكد دور هذا القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد. وذكر أن اندماج الخبرات الطبية العالمية مع الممارسات المحلية أدى إلى إثراء المشهد الصحي في دبي.

وأكد الموقع أن هيئة الصحة بدبي لعبت دوراً محورياً في هذا النمو، حيث نفذت مبادرات لتسهيل عملية ترخيص الممارسين الدوليين، والتأكد من أن المرافق تلبي معايير جودة صارمة؛ حيث تعد هذه الجهود جزءاً من خطة شاملة لجعل دبي وجهة عالمية رئيسية للسياحة العلاجية.

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