«بيوت»: دبي الخيار المفضل لوجهات العقارات الفاخرة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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رسخت دبي مكانتها وجهة للمستثمرين وخياراً مفضلاً للباحثين عن العقارات الفاخرة في العالم بفضل مشاريعها النوعية وعقاراتها المتميزة.

وأطلق موقع بيوت، تقريره الجديد حول المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من 2024، والذي رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من العام متجاوزة التوقعات السابقة.

وكشف تقرير البوابة العقارية، عن أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، لازالت دبي تشكل الخيار المفضل للمستثمرين والباحثين عن العقارات الفاخرة في العالم، متفوقة على العديد من المدن العريقة بسب تفردها وتنوع الخيارات التي توفرها.

وكشفت بيانات «بيوت»، عن تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار البيع للشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل في «ذا فالي» من إعمار خلال النصف الأول من العام 2024.

اهتمامات مستثمرين

ووفق التقرير، أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بعدة مناطق مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، وداماك هيلز 2، و«ذا فالي» من إعمار، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، أبراج بحيرات جميرا، الفرجان، والينابيع.

وفيما يتعلق بالعقارات الفاخرة، جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، الخليج التجاري، المرابع العربية، ودبي هيلز استيت خلال النصف الأول من العام الجاري.

طلب متزايد

وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في داماك هيلز 2 زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة.

وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تتراوح بين 12% و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا، بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تتراوح بين 4% و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تتراوح بين 5% و24%.

صفقات بيع

ووفقاً لبيانات معاملات دبي من «بيوت»، التي تعتمد على معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد النصف الأول من العام 2024 تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 123 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية.

عائد استثمار

وفيما يتعلق بالعائد على الاستثمار، واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسية للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات الأسعار المنخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%.

وفيما يخص الشقق المتوسطة، تعد مدينة دبي الرياضية، واحة دبي للسيليكون، ومدينة السيارات جذابة بشكل خاص، حيث تجاوزت العوائد الإيجارية 9%. وأظهرت مواقع الشقق الفاخرة مثل المجتمع الأخضر، الصفوح، وداماك هيلز عوائد مذهلة تصل إلى 9%، متفوقة على العديد من الأسواق العالمية.

كما أظهرت تحليلات «بيوت» للعائد على الاستثمار لمجتمعات الفلل أيضاً نظرة إيجابية، حيث توفر الفلل في المدينة العالمية عائداً على الاستثمار يتجاوز 7%، ما يجعلها جذابة للمستثمرين.

كما توفر مناطق مثل داماك هيلز 2 ووصل جيت نسب عائد على الاستثمار تزيد على 6%. والفلل المتوسطة في مثلث قرية جميرا، قرية جميرا الدائرية، ومدون لديها عائدات تتراوح بين 6% و8%.

فلل فاخرة

وفي سوق الفلل الفاخرة، تبرز المدينة المستدامة بعائد يتجاوز 7%، نظراً للميزات الفريدة للعقارات والطلب المحدود بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجتمعات مثل تلال الغاف والبراري، التي تلبي احتياجات العائلات، عائدات قوية تزيد على 6%.

ارتفاع إيجارات

وتشير تحليلات «بيوت» إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية. وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تتراوح بين 4% و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة.

من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%، في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%، مع تسجيل بعض الوحدات في منطقة الخليج التجاري ووسط مدينة دبي انخفاضات في الأسعار بنسبة تقل عن 6%.

وزادت إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنحو 12%، كما ارتفعت إيجارات الفلل المتوسطة بنحو 15%، مع تسجيل أنواع معينة من الفلل في تاون سكوير انخفاضات في الأسعار بنسبة تقل عن 1%. وشهدت إيجارات الفلل الفاخرة زيادات تصل إلى 27%، مع تسجيل أعلى زيادة في داماك هيلز لوحدات الفلل ذات الست غرف المحدودة.

خيارات شعبية

وللباحثين عن مساكن ذات أسعار منخفضة، أصبحت منطقتا ديرة والنهدة خيارين شعبيين للشقق، بينما جذبت منطقتا داماك هيلز 2 ومردف اهتمام الباحثين عن الفلل. وفي الفئة المتوسطة، حافظت شقق قرية جميرا الدائرية، وبر دبي، على الطلب العالي بين المستأجرين، فيما جذبت الفلل في تاون سكوير، وقرية جميرا الدائرية، اهتمام الباحثين عن الفلل.

وفي فئة العقارات الفاخرة، حافظت دبي مارينا والخليج التجاري، على شعبيتها من حيث تأجير الشقق، بينما كانت دبي هيلز استيت والبرشاء الوجهات المفضلة لتأجير الفلل الفاخرة.

وسجلت أسعار الإيجارات في المناطق ذات الأسعار المنخفضة للفلل والشقق زيادات تتراوح بين 2% و9%.

وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت إيجارات الشقق والفلل زيادات تصل إلى 10%، بينما في فئة العقارات الفاخرة، ارتفعت أسعار الإيجارات للفلل والشقق بنسبة تصل إلى 10%.

وكشفت البيانات، عن زيادة ملحوظة في الطلب على كل من الشقق والفلل، مصحوبة بزيادات كبيرة في أسعار وحجم المعاملات. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار العقارات، شعوراً ديناميكياً في السوق ويؤكد النمو المتسارع أن دبي رغم التحديات الاقتصادية الأوسع مثل التضخم العالمي، تظل وجهة رائدة للاستثمار العقاري.

تحول مستثمرين

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت، ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات الفائدة، لاحظنا تحولاً في توجه المستثمرين العالميين نحو الأصول التي تحافظ على ثروتهم، وعلى عكس التوقعات السابقة بالتباطؤ، ظهر قطاع العقارات في دبي كخيار بارز في المناخ الاقتصادي الحالي.

حيث تستمر الأسعار واهتمام الباحثين عن عقارات في الارتفاع بعد فترة نمو مستمر دامت 24 شهراً».

نقطة تحول

وأضاف: «إنه الوقت الذي تشهد فيه دبي تطوراً كبيراً كوجهة استثمارية عقارية عالمية شهيرة، فإن أحد المكونات الرئيسية التي ستستمر في إحداث فرق كبير هو الشفافية المستندة إلى البيانات في سوق العقارات، ودعماً منا لاحتياجات العدد المتزايد من الباحثين عن العقارات، قدمنا مؤخراً العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة على موقع بيوت.

بما في ذلك تروإستميت TruEstimate، وهي أداة تخمين ذكية تم تطويرها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، مصممة لتوفير تقييمات دقيقة لقيمة العقارات، ما يمنح الجميع القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، نحن نعيش نقطة تحول في تاريخ عقارات دبي، ولا يسعني الانتظار لمواصلة كسر الحواجز وتسطير المزيد من قصص النجاح».

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