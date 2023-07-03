«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «العملاقة» لمطار بيرمنغهام

المصدر:
  • دبي - البيان
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أعادت «طيران الإمارات» في الأول من يوليو الجاري تشغيل طائرتها العملاقة «إيرباص A380» إلى مطار بيرمنغهام، وبذلك يرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي وبيرمنغهام إلى رحلتين يومياً عبر الطائرة العملاقة، وأخرى بطائرة «بوينغ 777». وكانت «طيران الإمارات» قد أطلقت عمليات «إيرباص A380» لأول مرة إلى بيرمنغهام في عام 2016.

واحتفل مطار بيرمنغهام عبر تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» قال فيها: «لقد عادت الطائرة العملاقة الأيقونية A380 من طيران الإمارات بعد غياب طال 3 سنوات، وبذلك ترتفع السعة المقعدية على الرحلات مع دبي التي تتمتع بشعبية واسعة». ونشر المطار صوراً للطائرة لدى وصولها إلى أرض المطار، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر وصول الطائرة.

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