«طيران الإمارات» رابع أكبر علامة تجارية عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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ارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ «طيران الإمارات» بنسبة 2 %، لتصل إلى 5.1 مليارات دولار، لتحافظ على مكانتها كأول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، ورابع أكبر علامة تجارية لشركات الطيران على مستوى العالم.

جاء ذلك ضمن تصنيف شركة «براند فاينانس» السنوي للعلامات التجارية الرائدة لشركات الطيران، ويتم فيه تضمين أفضل 50 علامة تجارية في العالم من حيث القيمة. واحتلت المرتبة الأولى في التصنيف العالمي شركة «دلتا»، بقيمة تقدر بنحو 8.9 مليارات دولار. كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية، الثانية عربياً، بنحو 23 %، لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية، الثالثة عربياً، بنحو 14 %، إلى 651 مليون دولار، التي حققت نمواً سريعاً، مع أهداف طموحة للسياحة في المملكة لعام 2030.

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