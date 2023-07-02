«طيران الإمارات» تشغل 14023 رحلة في مايو بنمو شهري 24.2 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغلت «طيران الإمارات» 14023 رحلة، خلال مايو الماضي، بنمو 24.2 % مقارنة مع 11285 رحلة شغلتها الناقلة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة 5 % عن عدد الرحلات التي شغلتها الناقلة أبريل الماضي، وفقاً لبيانات «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وبحلول 31 مارس الماضي كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 9 مدن، يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

ونجحت «طيران الإمارات» خلال السنة المالية الماضية في إعادة تشغيل طائراتها من طراز «إيرباص A380» إلى مزيد من المدن، لتصل شبكة الطائرة العملاقة إلى 43 وجهة حتى 31 مارس الماضي.

وبهدف تمكين عملائها من الوصول إلى مزيد من الوجهات وقعت «طيران الإمارات» اتفاقيات جديدة للمشاركة بالرمز في 2022 و2023، كان أبرزها مع «يونايتد إيرلاينز وإير كندا»، ما وسع نطاق اتصال الناقلة في الأمريكتين إلى أكثر من 200 نقطة جديدة، كما عززت «طيران الإمارات» شراكاتها الاستراتيجية مع «كوانتاس» و«فلاي دبي».

وأضافت شركاء جدداً في الإنترلاين والرمز المشترك مع كل من: «إيرلينك»، و«إيجيان»، وخطوط «إيتا» الجوية، وطيران تنزانيا، و«بامبو إيرويز»، و«باتيك إير»، والخطوط الجوية الفلبينية، والخطوط الملكية المغربية، و«سكاي إكسبرس».

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