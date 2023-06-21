«طيران الإمارات» تنقل مليوني مسافر بين ميلانو ونيويورك في 10 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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نقلت «طيران الإمارات» مليوني مسافر على خط ميلانو في إيطاليا ومطار جون اف كينيدي في نيويورك خلال 10 سنوات، حيث بدأت الناقلة عملياتها على هذا الخط في أكتوبر 2013 بحسب قاعدة بيانات الناقلات الجوية الأمريكية.

وكشفت البيانات أن «طيران الإمارات» تصدرت الناقلات العالمية على هذا الخط من حيث عدد المسافرين الذي وصل إلى مليون و993 ألفاً و484 مسافراً، في حين جاءت شركة الطيران الأمريكية «دلتا» في المركز الثاني بنقل مليون و511 ألفاً و195 مسافراً.

واستخدمت «طيران الإمارات» على هذا الخط منذ تدشينه حتى 2015 طائرة 777-300ER، وبعد ذلك تم الاعتماد على «إيرباص A380» في ظل زيادة الطلب بصرف النظر عن فترة وجيزة في 2021، وتستخدم «طيران الإمارات» حالياً طائرة «إيرباص A380» في خدمتها اليومية بين دبي وميلانو ونيويورك. ومع ذلك، ستتوقف عن القيام بذلك في الشتاء القادم، مع استبدال الرحلات بطائرة «بوينج 777-300ER».

وتتيح خدمات طيران الإمارات بين دبي وميلانو ونيويورك مزيداً من الخيارات للمسافرين المتجهين من أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا وإفريقيا عبر دبي أو ميلانو، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة السفر إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة خارج نيويورك عبر اتفاقية المشاركة بالرمز بين «طيران الإمارات» والناقلات الأمريكية.

وتخدم «طيران الإمارات» إيطاليا من خلال رحلات مباشرة منذ أكثر من 30 عاماً، وتشغل حالياً 36 رحلة أسبوعياً عبر أربع بوابات هي: روما وميلانو وفينيسيا وبولونيا، في حين تشغل الناقلة رحلات بين مركزها الرئيسي في دبي و12 مدينة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خمس نقاط عبر كندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين.

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