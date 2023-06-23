«سي إي أو ورلد»: «طيران الإمارات» الأفضل عالمياً في درجة رجال الأعمال

المصدر: دبي- سيد صالح

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اختارت «سي إي أو ورلد»، «طيران الإمارات» كأفضل ناقلة جوية في العالم في تجربة السفر على درجة رجال الأعمال، بحسب تصنيف نشرته أمس.

وذكرت المجلة الامريكية، أن «طيران الإمارات» ربما تُعد أكبر الأسماء في عالم الناقلات الجوية حالياً، في ما يتعلق بحجم أسطول الطائرات التي تُشغّلها، موضحة أن الناقلة تُعد الأكثر فخامة على مستوى العالم عن جدارة واستحقاق، ويكفي احتواء أسطولها على عدد هائل من الطائرات العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380»، المزودة بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ما يجعلها الخيار الأول عالمياً للمسافرين الراغبين بتجربة السفر على هاتين الدرجتين.

واستعرضت «سي إي أو ورلد»، أبرز مظاهر الفخامة في درجة رجال الأعمال، والتي لا تتوافر سوى في الطائرات من طراز «إيرباص إيه 380»، ضمن أسطول «طيران الإمارات» فقط، ومنها صالة التواصل الاجتماعي في الأجواء، والتي تقدم للمسافرين مأكولات خفيفة ومشروبات، فضلاً عن كبائن الاستحمام الخاصة.

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