طيران الإمارات والخطوط الكينية توقعان اتفاقية إنترلاين

المصدر: وام

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وقعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية اتفاقية إنترلاين تتيح لمسافري الناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتي رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح الاتفاقية للمسافرين خيارات سفر أوسع وسهولة تسجيل أمتعتهم لتصل إلى وجهاتهم النهائية حيث بات بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن السفر إلى 28 وجهة على شبكة الخطوط الجوية الكينية عبر نيروبي إلى وجهات مثل نامبولا وبانغي وبوجومبارا وكيجالي ودزاودزي ولوبومباشي وكينشاسا وكليمنجارو وجوبا وزنجبار والعديد من النقاط الإقليمية الأخرى عبر أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك وكجزء من ترتيب ثنائي بين الناقلتين يمكن لركاب طيران الإمارات المسافرين عبر دبي حجز تذكرة سفر واحدة من وإلى مومباسا التي تعد إحدى الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية في كينيا.

وبالمثل سيتمكن الآن ركاب الخطوط الجوية الكينية المسافرين من نيروبي ومومباسا من السفر عبر شبكة طيران الإمارات والاتصال بسلاسة عبر دبي إلى 23 وجهة في غرب وجنوب آسيا والشرق الأوسط وبلدان الشرق الأقصى ووجهات حوض المحيط الهندي الآسيوية بما في ذلك سنغافورة وطوكيو وبانكوك وأحمد آباد وبيروت وهونج كونج وجاكرتا وسيول وغيرها.

وأعرب عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عن سعادته بتوقيع أول شراكة مع الناقلة الوطنية الكينية حيث تعد كينيا بوابة استراتيجية في شبكتنا الإفريقية، مشيرا إلى أن اتفاقية الإنترلاين الجديدة تسهل وصول عملاء طيران الإمارات إلى وجهات سفرهم وتزويدهم بخيارات أوسع للسفر عبر القارة؛ وأبدى تطلعه قدماً إلى توثيق العلاقات مع الخطوط الجوية الكينية وتقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين.

وقال جوليوس ثيرو الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء في الخطوط الجوية الكينية إن هذه الشراكة توفر بوابة مثالية لمسافرينا وتعزز قدرات الاتصال بين أفريقيا والشرق الأوسط عبر دبي، واصفا مثل تلك الشراكات بأنها أساسية في مجال الطيران لأنها تستفيد من القدرات والكفاءات المشتركة لتزويد المسافرين بخيارات أكثر سلاسة.

ويمكن لمسافري طيران الإمارات الراغبين في الاستفادة من هذه الشراكة حجز تذاكر سفرهم عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عبر المواقع الشبكية لوكلاء السفر وكذلك من خلال مكاتب وكالات السفر المعتمدة.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت خدمة كينيا بإطلاق رحلاتها بين نيروبي ودبي في عام 1995 وعززت خدماتها تدريجيا إلى 14 رحلة أسبوعيا وزادت أعداد إجمالي المسافرين على هذا الخط منذ تدشينه على 5 ملايين مسافر علماً بأن طيران الإمارات هي الناقلة الوحيدة التي تتيح للمسافرين من وإلى كينيا التمتع بفرصة السفر بأجنحة خاصة ومغلقة في الدرجة الأولى ما يوفر للعملاء تجربة سفر فائقة الفخامة في كافة مراحل رحلاتهم.

ودشنت الخطوط الجوية الكينية مؤخرا خدمة مباشرة بين مومباسا ودبي بمعدل 4 رحلات أسبوعيا انطلاقا من مطار موي الدولي في مومباسا، كما تسير الناقلة رحلات مباشرة من مطار جومو كينياتا الدولي إلى دولة الإمارات من خلال عشر رحلات أسبوعياً إلى دبي من نيروبي حالياً باستخدام مزيج من طائرات البوينج 737-800 ودريم لاينر 787-800.

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