طيران الإمارات تستأثر بنسبة 30 % من مقاعد الدرجة الأولى في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تستحوذ على 30% من مقاعد الدرجة الأولى في العالم، مشيراً إلى أن 85% من إجمالي طائرات الناقلة تمتلك مقاعد للدرجة الأولى، فيما يؤكد اهتمام الناقلة بالفئة المميزة من المسافرين، والتزامها بتقديم خدمات رفيعة لهم.

وأشار كلارك في حوار مع صحيفة «ذا أستراليان» على هامش قمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن العالم قد يواجه عجزاً في مقاعد الطيران، مع خروج 120 طائرة عملاقة تابعة لشركة الطيران في غضون عشر سنوات، في غياب بديل مماثل لها.

وأضاف أنهم يتوقعون خروج الطائرة ذات الطابقين من الخدمة بحلول عام 2032 أو 2033 على الأكثر.

وأكد كلارك امتلاك طيران الإمارات العشرات من الطائرات الأخرى ذات البدن الواسع، مثل: A350s وBoeing 777-9s، إلا أنّه جدد التأكيد على أنّ أياً منها لن يضاهي A380 من حيث الحجم والسعة.

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