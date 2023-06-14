«طيران الإمارات» تسيّر 112 رحلة أسبوعياً عبر «إيه 380» لـ 13 وجهة بآسيا

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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كشفت شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، أن إجمالي عدد الرحلات التي ستسيّرها «طيران الإمارات» بين دبي و13 مطاراً في آسيا سيصل بحلول نوفمبر المقبل إلى 112 رحلة أسبوعياً بواسطة «إيرباص إيه 380».

وأظهرت بيانات أن الناقلة تواصل تسيير «إيرباص إيه 380» وتوسيع شبكتها العالمية ونشر قدرتها لتلبية الطلب على السفر من دبي إلى مختلف الوجهات العالمية، لاسيما الآسيوية، حيث سيصل إجمالي عدد الرحلات بواسطة العملاقة إلى بانكوك بحلول نوفمبر إلى 21 رحلة أسبوعياً بمعدل 3 رحلات يومياً، و14 رحلة أسبوعياً إلى كل من بكين وهونغ كونغ، بالإضافة إلى رحلات يومية إلى بنغالور وبالي وجوانزو وكوالالمبور ومومباي وسيول وشنغهاي وسنغافورة وتايبيه، وطوكيو.

وأظهرت بيانات نشرتها شركة «روتس» أن «طيران الإمارات» استحوذت على 72 % من إجمالي السعة المقعدية لطائرة «إيرباص إيه 380».

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