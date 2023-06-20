4.5 ملايين مسافر متوقع مع فلاي دبي في الصيف

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فلاي دبي لموسم صيفي استثنائي هو الأكثر ازدحاماً في تاريخ الناقلة حتى الآن إذ من المتوقع أن تحمل الشركة أكثر من 4.5 ملايين مسافر في الفترة ما بين 1 يونيو الجاري و30 سبتمبر المقبل عبر شبكتها المتنامية. ويعني ذلك نمواً بـ30 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: من المتوقع أن يسافر أكثر من 4.5 ملايين عبر شبكة فلاي دبي في الأشهر المقبلة، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر وثقة الركاب بخدماتنا وجاذبية دبي وجهة عالمية للسياحة والتجارة والعيش في الوقت الذي تستمر فيه شبكتنا في النمو.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: يسعدنا أن نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف إلى أكثر من 115 وجهة للاختيار من بينها. وستمنح الوجهات الصيفية الموسمية لفلاي دبي، إضافة إلى وجهات الشبكة الأخرى، مزيداً من المرونة والخيارات للسفر سواء لقضاء عطلة أو عمل أو زيارة الأصدقاء والعائلة. وأضاف: أضفنا مزيداً من السعة الاستيعابية وبـ 33 % في أسواقنا ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا لقضاء عطلة العيد وفترة الصيف المزدحمة.

نمو الشبكة

وتوفر فلاي دبي للمسافرين خيار السفر إلى 117 وجهة في 52 دولة هذا الصيف، ومن ذلك كرابي وميلان بيرغامو ونيوم وباتايا وسانت بطرسبرغ وغيرها كما ستبدأ فلاي دبي رحلاتها إلى 5 وجهات صيفية موسمية من غد.

وفي فترة السفر المزدحمة في عيد الأضحى زادت الشركة سعتها المقعدية بـ20 % لعدد من الوجهات المختارة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر في عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 24 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل. وشمل ذلك الوجهات الشهيرة مثل باكو وبيروت وكولومبو ومالي وتبليسي ويريفان وزنجبار.

ولتلبية الطلب زادت الشركة السعة المقعدية عبر شبكتها بـ33 % في الفترة من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت شبكة الناقلة في أوروبا لتصل إلى 28 وجهة ومن ضمنها خمس وجهات في إيطاليا إضافة إلى وجهات مثل بلغراد وبودابست وبراغ وسالزبوغ ووراسو وزغرب. وتتوقع الناقلة تشغيل أكثر من 9400 رحلة شهرياً بين 1 يونيو و30 سبتمبر، وسيكون شهر أغسطس الأكثر ازدحاماً في هذه الفترة.

طائرات جديدةتسلمت فلاي دبي 7 طائرات جديدة منذ بداية العام الجاري إذ نما حجم الأسطول بـ 23 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 79 طائرة من طراز بوينغ 737. ولدعم مسار النمو هذا، زادت فلاي دبي من قوتها العاملة واستقطبت 560 موظفاً جديداً في الأشهر الستة الماضية، ومن ذلك الطيارون وأطقم الطائرات والمهنيون من 138 جنسية مختلفة.

نصائح

مع تنامي حجم العمليات والعدد المتوقع للمسافرين على متن فلاي دبي عبر المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي في هذا الصيف، تنصح الشركة مسافريها لضمان تمتعهم برحلة سلسة بالحجز المبكر والحجز عبر الإنترنت وتقدم لهم النصائح التالية:

● الوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلتهم.

● تغلق كاونترات إنجاز إجراءات السفر قبل 60 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة وستغلق بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

● يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت من 48 ساعة إلى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

● ينصح الركاب بفحص أوزان أمتعتهم قبل السفر.

● التحقق من جميع الوثائق المطلوبة للسفر إلى وجهتهم، ومن ذلك أي تأشيرات أو متطلبات صحية، قبل الوصول إلى المطار.

● يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر وتسليم أي أمتعة مسجلة من 24 ساعة قبل المغادرة في مرافق المطار في موقف السيارات في المبنى رقم 3 بمطار دبي.

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