«فلاي دبي» تطلق باقات عطلات متكاملة على 9 وجهات

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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أطلقت «فلاي دبي» عروضها الخاصة بعطلة عيد الأضحى والتي تشمل باقات عطلات متكاملة على 9 وجهات تتمتع بشعبية كبيرة بين مسافري الناقلة، الأمر الذي يأتي ضمن استراتيجيتها لتنشيط حركة السفر وتوفير خيارات أكثر للمسافرين من دبي.

وبينت الشركة على موقعها الشبكي أن عروض برامج العطلات تبدأ من 2149 درهماً على الدرجة السياحية للحجز حتى 20 يونيو وللسفر بين 25 يونيو و2 يوليو المقبل، وتتضمن أسعار التذاكر على الدرجة الاقتصادية وأسعار الغرفة الفندقية والتنقلات لشخصين بالغين.

وتشمل العروض الجديدة 9 وجهات في شبكة الناقلة العالمية التي تصل إلى نحو 120 وجهة، هي: زنجبار وكرابيه وباتايا وباتومي ويريفان وميلان وبودروم وميكونوس والرياض.

وبحسب العروض المتاحة على الموقع الشبكي تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة الرياض من 2149 درهماً ، وزنجبار من 3499 درهماً، وإلى كرابية من 3699 درهماً، كما تبدأ الأسعار من 3699 درهماً إلى مدينة باتايا بتايلاند، ومن 3549 درهماً إلى مدينة باتومي في جورجيا، ومن 2449 درهماً إلى مدينة يريفان، فيما تبدأ أسعار البرامج من 2924 إلى ميلان و5949 درهماً إلى بدروم ومن 10949 درهماً إلى ميكونوس.

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