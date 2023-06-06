200 طائرة أسطول طيران تحت الطلب بقيمة دفترية 265 مليار درهم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ حجم أسطول طيران الامارات تحت الخدمة 263 طائرة موزعة بين 119 من طرازات إيرباص و144 من طرازات بوينج، بما فيها 11 طائرة شحن، في حين أن حجم الأسطول تحت الطلب يصل إلى 200 طائرة بقيمة دفترية تصل الى أكثر من 265 مليار درهم، بحسب الصفقات المعلنة وقوائم أسعار المصنعين موزعة بين 150 بوينج و50 إيرباص.



وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تسلمت طيران الإمارات طائرتي شحن جديدتين من طراز بوينج 777. وأخرجت من الخدمة 4 طائرات: طائرتا A380 وطائرة بوينج 777-300ER وطائرة شحن واحدة، واستأنفت رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة. وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة طيران الإمارات تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 9 مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.



كما استثمرت مجموعة الإمارات ما مجموعه 7.2 مليارات درهم في طائرات ومنشآت ومعدات وشركات جديدة وأحدث التقنيات لتهيئة الأعمال للنمو المستقبلي. وتشمل التزاماتها بمليارات الدولارات برنامجاً ضخماً لتحديث مقصورات الطائرات، وطلب شراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز 777، وبناء مركز جديد لتدريب الطيارين، وافتتاح "بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم في دبي بالشراكة مع كروب ون، وطائرات تدريب جديدة لطلبة أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

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